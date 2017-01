"A los violadores hay que castrarlos"

Alfredo Olmedo logra mantenerse en la agenda mediática a fuerza de declaraciones polémicas. Ahora pidió castrar a los violadores, pena de muerte a los femicidas y no darles ni agua ni comida a los presos extranjeros, entre otras cosas.



"Con uno sólo que castren, van a ver que ninguno más se equivoca de pieza", dijo Olmedo sobre los violadores, de acuerdo a Diario Popular.



En tanto para los femicidas pidió pena de muerte expresando "no puede ser que sigan matando mujeres", y a los presos extranjeros también les dedicó algunas palabras al decir "primero no dejaría entrar a ningún delincuente y segundo, a los que estén acá presos, no les daría ni agua ni comida".



Anteriormente, en el canal C5N pidió levantar un muro que nos separe de Bolivia.