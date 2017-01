¿Fracaso de un "Buzón de la vida"?

FOTO ARCHIVO - CUESTIONAMIENTO.- Vecinos de Frontera señalan que no está ubicado en un lugar adecuado.

Informó la Municipalidad de Frontera que se procedió a la primera apertura del buzón que permite colectar anónimas denuncias sobre casos de venta de estupefacientes, trata de personas y gente que porta armas con fines delictivos.



Si se toma en cuenta los casos en que vecinos han mostrado enorme preocupación por la observancia de ciudadanos/nas que en Frontera están ligados/as a la venta de drogas, a todas luces el resultado lejos está de satisfacer las expectativas no sólo de los habitantes de dicho distrito santafesino, sino de quienes implementaron dicha posibilidad de denuncias.



PRESUNTOS MOTIVOS NEGATIVOS



Lectores de LA OPINION online en Frontera se contactaron con Romeo Lanata (nuestro colaborador en dicho medio), y entre otros motivos que generarían temor entre los vecinos para radicar denuncias, enumeraron los siguientes:



* "por la mañana, de lunes a viernes hay mucho movimiento y el buzón está al costado del portón de ingreso (a la Municipalidad) y siempre, desde que ocurrió el asalto (a un empleado municipal, al que frente a una entidad bancaria le robaron unos 77.000 pesos) hay 2 policías. Y a veces están los guardas municipales".



* "Por la tarde en horario comercial a 30 metros hay policías. Aparte, es la zona donde más pasan patrulleros tanto de Frontera como del barrio Acapulco (Josefina) y de San Francisco".



* "Durante la noche está siempre el sereno (de la Municipalidad) que tiene la garita al lado".



* "Quisieron hacer algo bueno, pero equivocaron el lugar donde instalar el buzón. Donde está no permite que a uno no le vea alguien cuando deposita un sobre. Entonces lo anónimo se pierde..."