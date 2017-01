¿Por qué fue con revólver a la Jefatura?

Ayer, en LA OPINION online bajo el título "Entró a Jefatura con un revólver", entre otros detalles dimos cuenta de que una anciana quedó presa al entrar a la Jefatura de Policía portando un revólver, en un hecho ocurrido en la Departamental San Justo, de la cordobesa ciudad de San Francisco.



Genoveva González brindó su versión de los hechos, y en ese contexto contó que es la segunda vez que le usurpan la vivienda que era de su mamá, ubicada en calle Olmos al 400. Además, dijo que la última denuncia la radicó el 25 de enero.



SU DESCARGO



"Fui con el revólver esta mañana porque el otro día me usurpó la casa un tipo y no lo podemos sacar. Me dijeron que lo iban a sacar al otro día y no lo han sacado. Hace como diez días que está en mi casa junto a una mujer. Ayer (por el domingo) fui a la Policía y les dije, y esta mañana volví a ir y llevé un revólver", manifestó la anciana al colega El Periódico



Y agregó "les dije 'si ustedes no lo sacan por las buenas yo lo saco a tiros' y ahí les mostré el revólver. Me lo quitaron y me quitaron la cartera con la plata y con los documentos de los médicos que tenía adentro, no me devolvieron nada".



ESTA PROCESADA



González contó que no puede salir de su casa porque "me han procesado. Vivo solita, tengo 91 años, faltan cuatro meses para los 92, y no puedo ni ir a la carnicería a comprarme la comida".



"COMO 'BOLA SIN MANIJA'"



De acuerdo al relato de Genoveva "esta mañana (por ayer) me tuvieron desde las nueve y media hasta las cuatro de la tarde en la Jefatura, como 'bola sin manija'. Me llevaron al Hospital, después me trajeron a mi casa, y yo les pregunté a qué me llevaron. Les dije 'qué ganas de hacerlo levantar de la siesta al doctor si yo me siento diez puntos'. Sí, tenía la presión a 14, pero demasiado baja para la bronca que he comido y demasiado baja con 91 años, casi 92. Que me hayan basureado como me han basureado. No te imaginás la cantidad de papeles que han hecho, la cantidad de veces que me marcaron los dedos. Es la primera vez en mi vida que me marcan los dedos".



SOBRE LLOVIDO, MOJADO...



Por otra parte, la mujer se lamentó sobre que mientras realizaba el reclamo sufrió un robo en la vivienda que habita, y al respecto señaló "mientras yo estaba allá (por la Jefatura), en mi casa de Frontera, donde vivo, tenía un ladrón en el patio: !Qué te parece! Los vecinos vinieron a avisarme, ellos lo vieron al tipo adentro de mi casa".