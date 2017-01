Scaglia pide a la Provincia que presente el plan hídrico Locales 31/01/2017 Redacción Dice que Lifschitz apenas presentó "siete ideas" en la reunión con Frigerio. Y que cuanto antes la Provincia concluya el proyecto técnico más rápido se iniciarán las obras.

Ampliar FOTO LA OPINION LEGISLADORES. El concejal Hugo Menossi y la diputada nacional, Gisela Scaglia, en la Redacción de LA OPINION.

La diputada nacional, Gisela Scaglia, destacó el compromiso de los gobiernos de la Provincia y la Nación para trabajar juntos en el desarrollo y ejecución de obras contra las inundaciones en territorio santafesino, aunque no dejó de criticar a la Casa Gris por la falta de infraestructura hídrica que sumerge a los productores en una crisis de magnitud que se manifiesta, incluso, en el cierre de tambos. Al visitar ayer Rafaela, la legisladora de Cambiemos destacó la respuesta de las autoridades nacionales a las regiones afectadas por las intensas lluvias a la vez que consideró que la inflación continúa siendo uno de los desafíos centrales de la Argentina.

"Tengo un plan de recorridas de la Provincia para mantener el contacto con la gente, con las autoridades de instituciones. En esta visita a Rafaela y a la región presto especial atención a la emergencia hídrica y a sus consecuencias. Hace pocos días estuvimos por la zona para estar cara a cara con los productores, conocer sus problemas y aportar a las soluciones", destacó Scaglia en una entrevista con LA OPINION. Acompañada por el concejal macrista, Hugo Menossi, la legisladora remarcó que "cuando vamos al territorio es para estar cerca de la gente, para acompañar y para después gestionar".

En este escenario, subrayó que "el principal desafío es empezar a trabajar juntos en los proyectos hídricos que tenemos que hacer en conjunto la Nación y la Provincia de Santa Fe". "Por un lado se encuentran las acciones para atender a los productores, esto es la declaración de emergencia, la prórroga en los impuestos y la asistencia con líneas especiales de crédito. Y por el otro se encuentra el principal desafío que es lo que pueda presentar la Provincia en el Ministerio del Interior y Obras Públicas, esto es un completo plan de infraestructura hídrica para toda Santa Fe que seguramente requerirá una inversión muy importante que la Nación va a acompañar", puntualizó.

"Todos tenemos que trabajar en las soluciones. A cada reunión donde asisto por estos temas digo que todos somos responsables a partir de hoy, sin mirar el pasado. Queremos empezar a ver las máquinas trabajando en las obras que queremos y nos hacen falta. En este sentido, los productores tendrán que hacer el reclamo y los viajes que sean necesarios a Santa Fe para agilizar el tema. Que el Ministerio de Infraestructura, a través del ministro Garibay, presente los proyectos a Nación y esta a su vez avance el esquema de financiamiento, ya sea con recursos propios o con créditos internacionales.

Todos nos tenemos que unir en alcanzar estos objetivos", explicó Scaglia.

-Usted destaca la necesidad de compartir esfuerzos para acelerar las soluciones, pero no deja de ser crítica con lo que se dejó de hacer.

-Las últimas obras hídricas datan de 80 años atrás, fueron realizadas para otro clima, para otra provincia. A partir de ese momento no se hizo nada importante. La gestión socialista, que hace diez años gobierna Santa Fe, sigue diciendo que las obras tienen lentitud por la burocracia del Estado. Si en una década no pudieron avanzar por esta dificultad, el panorama para el resto de la gestión del gobernador Lifschitz es oscuro, desalentador.

-Macri estuvo el año pasado en Rafaela y la región por las inundaciones.

-Sí, pero desde ese tiempo no hay nada presentado por parte de la Provincia en la Nación. Lo dijo el ministro Rogelio Frigerio después de la última reunión con el Gobernador de la provincia de Santa Fe. Lifschitz dijo haber llevado a ese encuentro siete proyectos cuando en realidad llevó un papel con siete ideas, no siete proyectos. Lo que estamos pidiendo es que ese papel con ideas que tenía el Gobernador de la Provincia se conviertan en proyectos reales en un plazo menor al que demandaría en otras circunstancias. Es una situación extraordinaria, por eso se deben destinar todos los recursos en apoyo a los ingenieros responsables de diseñar el proyecto para que sean presentados lo antes posible. Porque si las obras no se hacen nos vuelve a pasar todo de nuevo. Y nos sale más caro en la plata que el Gobierno debe aportar para asistir a la emergencia y en lo que deja de recaudar por caída de la producción. Se está hablando que las pérdidas rondan los 20 mil millones de pesos para Santa Fe por no haber invertido 800 millones en las obras de infraestructura contra las inundaciones.

-¿Cómo observa la gestión de Lifschitz en general?

-Es un gobierno que parece no haber arrancado. No veo ninguna acción puntual del gobernador Lifschitz por transformar la Provincia. En seguridad no hay más inversión, ni más capacitación ni un mejor trabajo en el territorio. La muestra es la cárcel de Coronda, donde se encontró una pileta para los presos vip. Refleja un sistema penitenciario y de seguridad que está fuera de control. La inversión en rutas tan anunciada por el Gobierno provincial no se observa. Apenas vemos máquinas tapando pozos.

-Lifschitz dijo que en 2016 Santa Fe fue una de las dos provincias que creció por la inversión privada y por el gasto en obras públicas.

-Pero no se observa la inversión en obras públicas. Se lo destaca en discursos pero no hay datos estadísticos que avalen estas declaraciones. A muchas empresas, a partir de las políticas nacionales, les fue mejor, especialmente aquellas ligadas a la agroindustria.

-Pero los gremios y la oposición hablan de destrucción de empleo.

-Rechazo esta idea de industrias que se caen, al recorrer la Provincia me reúno con empresarios y representantes de las entidades empresarias, y no lo veo. Había consenso de que el 2016 sería un año difícil, que había que ajustar el cinturón para reordenarnos. Pero ahora todos están creciendo, hablan de contratación de mano de obra, no de despidos. La mayoría de la industria santafesina está en esta línea, ampliando la cantidad de personal. Pero quizás uno se queda con lo que pasó en la primera parte del 2016 cuando sí es verdad que se redujo el empleo, principalmente por la caída de la construcción y del sector automotriz.

-¿Y cuáles son sus expectativas para este año?

-La construcción será uno de los sectores que mejor estará en el 2017 con la obra pública. Poner en marcha el plan de obra pública para Santa Fe, que es millonario, generará nuevas fuentes de empleo. Además, con las líneas crediticias de Procrear y Banco Nación para viviendas se abren nuevas alternativas.

-¿Y qué pasará con la inflación?

-El principal desafío que tenemos en el año es la inflación, sin duda. Debemos en conjunto poder cumplir las metas para construir previsibilidad y confianza, no sólo para inversores internacionales sino para nosotros, no puede ser que muchos emprendedores frenen sus proyectos por el temor a lo que pueda suceder en la economía.