Emergencia automática en 2017 Locales 31/01/2017 Redacción La Provincia renovará de manera directa los certificados emitidos a los productores en la emergencia del año pasado. Se irán entregando “en mano” a los presidentes comunales e intendentes informó el Ministerio de la Producción.

Ampliar FOTO LA OPINION RENOVACION. Muchos productores continuarán en emergencia agropecuaria. No tendrán que realizar trámite alguno.

El Ministerio de la Producción, a través de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, informó que a partir de hoy comenzarán a reimprimirse los certificados de emergencia agropecuaria para productores que ya contaban con esa condición en el Decreto de 2016 y se acogerán automáticamente al Decreto 009 de 2017, que establece la misma para 18 departamentos del territorio provincial desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año.

Asimismo, en el caso de aquellos productores que no presentaron documentación en la emergencia anterior y quieren obtener los beneficios del Decreto 009/17, la cartera productiva comenzará a recibir las declaraciones juradas -que pueden solicitar en los municipios y comunas-, el impuesto inmobiliario, contrato de alquiler, Registro Nacional Sanitario de Productores Pecuarios (Renspa) y demás requisitos necesarios para ser incluidos en situación de emergencia o desastre. Este trámite puede realizarse hasta el 31 de marzo de este año.

En relación a la reimpresión de certificados, el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, Marcelo Bargellini, indicó: “Los productores que fueron alcanzados por la emergencia del año pasado no deben realizar ningún trámite, ya que automáticamente reimprimiremos los certificados correspondientes, que iremos entregando en mano a presidentes comunales e intendentes. La idea es visitar los distintos departamentos en los próximos días e ir priorizando a los más afectados”.



TAMBEROS EN DESASTRE AGROPECUARIO



El Decreto 009/17, en sus artículos 3 y 4, establece que aquellos productores tamberos que ya cuenten con certificados de emergencia pasarán automáticamente a condición de desastre, sin necesidad de realizar ningún trámite. Idéntico tratamiento tendrán las explotaciones de otras producciones respecto de las cuales el impuesto inmobiliarios objeto del beneficio no supere los 100 mil pesos.



PROTESTA EN CORDOBA



Tal como informamos en nuestra edición del domingo pasado, productores agropecuarios del este de la provincia de Córdoba, junto con pares del oeste santafesino, se concentrarán hoy frente al Centro Cívico de la ciudad capital para protestar y pedir una solución definitiva al problema de las inundaciones que vienen sufriendo hace tres años.

La medida de fuerza es organizada por productores de la zona de Pozo del Molle, Las Varillas y El Fortín, entre otras localidades. Lucas Marenchino, uno de los organizadores de la movida, expresó al diario La Voz del Interior que "se ha comunicado gente de Corral de Bustos, Serrano, Freyre, Porteña, Río Cuarto, porque esto no es sólo una cuestión de ahora, si seguimos así en el futuro vamos a terminar todos inundados".

La idea es realizar una suerte de "camionetazo" al frente de El Panal entre las 10 y las 11. Pretenden que no sólo se terminen las obras de canales y desagües que ya se están haciendo, sino que se aborden soluciones integrales. "Le vamos a pedir a Schiaretti una ley de uso de suelos, mejores caminos, el cierres de lagunas y canales clandestinos. Tienen que pensar, por ejemplo, en que se empiecen a dejar franjas en algunas zonas en las que se implanten pasturas, beneficiando de alguna manera al que lo haga", manifestó.