Prisión preventiva por dos meses al "ladrón herido" Policiales 31/01/2017 Por: Javier Alfonso Leer mas ...

Ampliar FOTO LA OPINION CAUTELAR. La jueza alegó "versiones poco claras" y le dio 60 días de prisión preventiva al imputado.

En nuestra edición dominical, LA OPINION informaba que Darío Orlando Ferreyra, de 27 años, alias “Darito” había sido imputado en una audiencia concretada a tal fin en los Tribunales de Rafaela, por dos hechos ilícitos, en los que la jueza de investigación penal preparatoria, Dra. Cristina Fortunato, resolvió hacer lugar al pedido de imputación sobre el detenido que solicitaba el fiscal Martín Castellano, del Ministerio Público de la Acusación.

Así “Darito” quedó imputado por “Amenazas calificadas por el uso de arma, en concurso real con daños simples” en el primer hecho; y por “Robo calificado por el uso de arma en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada cometida con violencia y amenazas, agravados, a su vez, por la intervención en el hecho de un menor de 18 años de edad”, en el segundo y más grave hecho.



PRISION

PREVENTIVA

Tal como se preveía, en la jornada de ayer a partir de las 8, en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales locales, se realizó la correspondiente audiencia de medida cautelar, donde ante la jueza Cristina Fortunato -con la presencia del imputado y su abogada defensora Amalia Cassina- el fiscal Martín Castellano solicitó se dicte prisión preventiva a Darío Ferreyra, para -entre otras cosas- evitar el entorpecimiento probatorio (que el imputado ejerza presión sobre los testigos para modificar su declaración), y el peligro de fuga por la pena en expectativa, cuya escala penal mínima es de 6 años y medio de prisión.

Luego de repasados los hechos y solicitado la Fiscalía la prisión preventiva, y ejercida la defensa técnica del imputado por su letrada designada Amalia Cassina, la jueza Cristina Fortunato decidió que se le aplique en principio prisión preventiva por 60 días a “Darito”, mientras avanzan las investigaciones y se producen más pruebas, ya que al final de la audiencia la jueza Fortunato consideró que, “hay versiones confusas, poco claras, pero la estructura del delito existe”, señaló.

En cuanto al segundo hecho imputado a Ferreyra, en el cual está acusado del robo de celulares y otros bienes mediante amenazas con una navaja en el domicilio de Valeria P., ubicado en calle Giay 2033 de esta ciudad, y la posterior privación ilegal de la libertad cometida, ya que se lo acusa de no haber dejado salir a los moradores diciendo “de acá no se mueve nadie” y cerrado con llave o candado la puerta principal; Ferreyra negó su participación en los hechos, diciendo a la inversa, que el “quería salir de la casa” y que sus ocupantes “no lo dejaban salir” (sic), según su versión de lo ocurrido.

Ante estas declaraciones del imputado, el fiscal Castellano consideró que “su explicación [de Darío Ferreyra], parece absurda y sin coherencia”, precisó.



LA DEFENSA

La defensa ejercida por la abogada Cassina, intentó a su turno, refutar diferentes dichos o evidencias que obran en el legajo penal en debate.

Argumentó que en cuanto al primer hecho, “sólo existe el relato de de la víctima y del imputado, que este último negó su participación, y que es palabra contra palabra”, señaló. También confrontó que, “Andrés M. dijo que escuchó detonaciones de arma de fuego pero nunca se encontró ningún proyectil”, y que hay “un segundo sospechado sobre quien no se ha realizado ningún tipo de investigación”.

En cuanto al segundo hecho, la letrada señaló una entrevista a Matías D. L. -amigo de la familia presuntamente víctima y del imputado- quien dijo que, “'Darito' estaba en pareja con Valeria P. y que residía con ella, vivía ahí desde hace un mes y medio”.

La abogada Cassina sostuvo también que “la familia P. si tiene motivos para inventar una historia, que es la gran paliza que le dieron a Ferreyra, dejándolo al borde de la muerte. La médica dijo que 'no sabía' si Ferreyra iba a poder salir de esta”.

La abogada consideró por último que sobre los antecedentes condenatorios, todos estos fueron unificados en la condena del 4 de julio de 2014 y que "esa pena está cumplida”.



SEGUNDO

HECHO

Haciendo un resumen de la acusación en la audiencia anterior por el segundo hecho imputado a Ferreyra -el más importante- se puede decir que este era intensamente buscado por la justicia en relación con lo ocurrido el 16 de enero último, cuando al intentar junto a un compañero robar celulares y otros bienes mediante amenazas con un palo y presuntamente una navaja en una vivienda de calle Giay al 2033, en barrio Güemes, fue gravemente herido con un arma blanca por la propietaria del inmueble, lo que provocó la hospitalización de “Darito” y que se viese frustrado el ilícito.

Ya recuperado Darío Ferreyra escapó del Hospital, siendo recapturado por personal policial en la tarde del jueves último y convocado a las audiencias judiciales, quedando alojado en la Alcaidía local.