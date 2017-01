Macri y la UCR acuerdan para el armado electoral Nacionales 31/01/2017 Redacción CUMBRE EN LA QUINTA DE OLIVOS

FOTO DIALOGO. Macri y su equipo con autoridades de la UCR.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri y referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) acordaron anoche conformar una mesa con todas la fuerzas de Cambiemos que funcionará como comando de campaña para definir el armado de listas de las elecciones legislativas de este año. Así lo confirmaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la UCR, José Corral, en una conferencia de prensa que dieron en la Quinta de Olivos tras la cena que compartieron los dirigentes del PRO y del radicalismo.

De esta forma, toma fuerza la idea de que Cambiemos evite ir a primarias para consensuar el armado de listas con candidatos de todas las fuerzas del frente oficialista, aunque se desconoce cual será la decisión que tomará el embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, de la fuerza ECO, luego de haber señalado que la idea era competir contra el PRO en la Ciudad.

Corral sostuvo que se buscará "agotar todas las instancias de acuerdo y así concentrar la energía en los temas de Gobierno". Frigerio comentó que durante el asado que compartieron se analizaron "los doce meses de crecimiento de Cambiemos y de la gestión" y agregó que "se hizo un balance de la situación política del oficialismo en cada una de las provincias" de cara al año electoral que se inicia.

La reunión se llevó a cabo en medio de las críticas de los dirigentes radicales por los dichos del jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión sobre la última Dictadura, aunque Corral aclaró que "el tema no estuvo en la conversación". Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete Marcos Peña; el propio Frigerio; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros.

En tanto, por la UCR se encontraban Corral; el referente de Cambiemos y exsenador Ernesto Sanz; el presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri; y el presidente del bloque de Senadores de la UCR, Angel Rozas. En la previa, el radicalismo reclamaba tener más juego político dentro del frente oficialista para que sea una alianza política y no sólo electoral. Durante estos días, Corral había adelantado que, de cara a este año electoral, la UCR le brindará "fuerza, consenso y más apoyo" a Macri, al tiempo que aclaró que "el Estado no es un botín de guerra".

Sobre el armado de las listas, Corral había rechazado la idea de Monzó de sumar a dirigentes de diferentes partidos políticos, incluidos antiguos referentes del kirchnerismo, y opinó que los candidatos de Cambiemos deberían ser solamente de "sectores políticos que no tengan compromiso con el Gobierno anterior", algo que finalmente prevaleció en el encuentro de este lunes en Olivos.

"Hay que distinguir la necesidad de consensos amplios, de la construcción política a la hora de las elecciones. Ni (Omar) Perotti, ni (Florencio) Randazzo, ni (Juan Manuel) Urtubey van a estar en las listas de Cambiemos porque no lo quieren, y está bueno porque, con matices, apoyaron al gobierno anterior y nosotros tenemos que representar un cambio", había señalado el domingo el presidente de la UCR.