Un amplio rechazo a los dichos de Gómez Centurión sobre la dictadura

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Referentes de organismos de derechos humanos y dirigentes políticos del oficialismo y la oposición salieron ayer al cruce del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por sus dichos sobre que no hubo "un plan sistemático" de desaparición de personas durante la última dictadura militar.

Una de las más críticas a las declaraciones del funcionario fue la expresidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que se "cometió apología del delito" y consideró que "la reiteración de estas manifestaciones entre integrantes de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión, es (Mauricio) Macri". "Las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición" de personas durante la última dictadura, subrayó Cristina en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió que se aparte a Gómez Centurión de su cargo y subrayó: "Una persona que ignore de esa forma la historia no está en condiciones de ejercer su cargo. Un día va a decir que San Martín no existió o que es un cobarde". "Tenemos buena relación la Secretaría de Derechos Humanos pero parece que el resto de la gente que rodea a esta gestión tiene mala intensión, porque no es que sean ignorantes, son personas preparadas, no pueden desconocer la historia", añadió en declaraciones a radio Splendid.

Quien también habló de un posible alejamiento del funcionario de su puesto fue la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) Graciela Fernández Meijide, pero consideró que eso "sería negarle el derecho a las ideas y las palabras". Fernández Meijide aseguró, no obstante, que "sí hubo un plan, esto no se discute más", y que no sabe "cómo un funcionario sigue discutiendo a la Justicia de la Nación".

En tanto, la integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeyda calificó las declaraciones del jefe de la Aduana como "un desacierto lamentable". "Es otra perla macrista. Es lamentable como se sigue discutiendo la cantidad de detenidos desaparecidos. Lo que no te dice ninguno desde el presidente (Mauricio Macri) para abajo es que acá hubo un genocidio que vino de parte del Estado", comentó en declaraciones a Radio 10.

Por parte del oficialismo, la Coalición Cívica ARI emitió un comunicado en el que rechazó "enfáticamente lo expresado por Gómez Centurión". "Durante la última dictadura, en la Argentina sufrimos un plan sistemático llevado a cabo desde el Estado, para matar, secuestrar, torturar y robar bebés", aseguró el partido.

A su vez, el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri, consideró que "hay muestras contundentes que prueban el terrorismo de estado" durante la última dictadura militar.