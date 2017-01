La “Crema” regresó a las prácticas y piensa en el amistoso del sábado

Teo Paredes, que no estuvo en el ensayo ante Unión, se movió a la par de sus compañeros. Pittinari y Soloa continúan con trabajos diferenciados. El próximo amistoso de Atlético será en Rosario ante Newell's.

Atlético de Rafaela regresó a los entrenamientos ayer por la mañana tras el amistoso que disputó el pasado sábado ante Unión en Santa Fe y el domingo de descanso. El plantel realizó trabajos físicos y la novedad estuvo en Teodoro Paredes, quien no jugó ante el ‘Tate’, que trabajó a la par de sus compañeros.

El defensor paraguayo viene recuperándose de una pubalgia y si bien la semana pasada había entrenador con normalidad, sobre el cierre de la misma tuvo una pequeña molestia en la zona y es por eso que no se lo arriesgó en el último ensayo. La intención será que llegue al cotejo del próximo sábado, cuando la “Crema” esté visitando a Newell’s en Rosario.

Por su parte, los mediocampistas Lucas Pittinari y Facundo Soloa continúan diferenciado y recuperándose de las lesiones.

Tras visitar a la “Lepra”, sábado 9 hs., Atlético tiene programado ir a Santa Fe, el sábado 11, para medirse con Colón en lo que sería (aún no fue oficializado) el último amistoso de esta pretemporada veraniega.

Atlético volverá a los trabajos en el día de hoy con una jornada de doble turno.