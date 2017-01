"Ya pasó el Dakar, ahora vendrán nuevos desafíos", señaló Ardusso

"Sinceramente, nunca pensé que tuviese tanta repercusión mi debut en el Dakar; sabía que la gente de mi ciudad -Las Parejas- iba a estar pendiente de mi actuación, pero superó todo lo que esperaba. En cada oportunidad que terminaba una etapa y le dedicaba algunos minutos a las redes sociales, no podía creer la cantidad de muestras de cariño y de buenos deseos que recibía; fue algo maravilloso y tuvo un enorme valor desde lo espiritual", sintetizó Facundo Ardusso en diálogo con LA OPINION.

Reconoció que "desde que el Dakar llegó a Sudamérica, más de una vez se me cruzó por la cabeza la idea de poder correrlo, pero nunca imaginé que se daría este año; hubiese querido llegar con algo más de experiencia, pero el Renault Duster, un auto muy dócil, me acortó el tiempo de adaptación; además, tenerlo como navegante a Gerardo Scicolone fue importante porque su lectura de la hoja de ruta me permitió ir ganando confianza a medida que íbamos superando cada una de las dificultades que nos fue planteando la competencia".

Facundo sostuvo que "fue una carrera dura, pero el auto se mostró confiable durante todo el recorrido; apenas tuvimos algunos problemas menores, pero logramos resolver todas las exigencias con una excelente respuesta mecánica; por suerte logramos adaptarnos bien a las variantes climáticas, que fue otro escollo complicado, porque nos encontramos con lluvia, temperaturas extremas y alturas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar".

En su repaso del Dakar, elogió "el gran trabajo que realizó el equipo, que en todo momento estuvo a la altura de un desafío de estas características; con profesionalismo y con mucho sacrificio, pudimos alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto; y quiero reconocer el compromiso de Emiliano (Spataro), algo que de ninguna manera me sorprende; él, tras su abandono, se puso a disposición de un grupo que lo tiene como líder indiscutido por todo el empeño que le pone a su tarea".

Sobre una eventual presencia en la edición 2018, el "Flaco" de Las Parejas" simplemente expresó: "No depende de mí; si la gente de Renault tiene intenciones de darle continuidad al proyecto y me vuelve a convocar, seguramente estaré en el próximo Dakar; creo que es prematuro especular con esa posibilidad ahora, porque recién terminó el anterior y hoy mis prioridades son otras, porque en pocos días voy a comenzar una nueva etapa en el plano nacional".

En Súper TC2000 todo seguirá igual, pero en Turismo Carretera el cambio será sustancial. Ardusso se refiere a su participación en las dos categorías más importantes de nuestro país. Siempre mesurado, pero con renovadas expectativas.

"Renault demostró que está capacitado para luchar por el campeonato en Súper TC2000 y vamos a intentarlo, como usuarios de la marca, una vez más. Estuvimos muy cerca en la temporada anterior y este año estamos obligados a levantar la vara. Como equipo y como pilotos, estamos convencidos que vamos a dar pelea en una categoría que tendrá un año espectacular; todos estamos convencidos que se ofrecerán muy buenas carreras, que es en definitiva lo que gente espera; en la medida que podamos lograrlo, el aficionado se sentirá mucho más identificado con un producto que se distingue por su tecnología de avanzada", expresó Facundo.

Agregó que "los candidatos serán los mismos de los últimos años; está claro que los equipos oficiales apuestan fuerte por la categoría; siempre es bueno ser protagonistas en el Súper TC2000 y las terminales saben que por una cuestión de imagen, cuando alcanzan resultados positivos, las preferencias de los usuarios suelen volcarse hacia una marca exitosa. Hoy el marketing es fundamental y la presencia de las fábricas en la especialidad es una señal que refleja con absoluta claridad la estrategia que están llevando adelante y que se renueva de manera automática en cada inicio de campeonato".

También habló de su cambio de marca y de su nuevo desafío en Turismo Carretera. "El año pasado fue muy especial en lo personal; tuve un muy buen comienzo, pero no logramos sostenernos arriba con la Dodge del JP Racing; en un momento me había lusionado con dar pelea en el campeonato, pero después, el rendimiento del auto decayó y no tuvimos más opciones de seguir luchando hasta el final en la Copa de Oro; de todos modos, terminé bien adelante y por ese lado el balance fue positivo", repasó.

Facundo, tras llegar a un acuerdo con Renault para conducir un Torino -su compañero será Emiliano Spataro- esta temporada, dijo que "las expectativas son buenas; creemos que el potencial del auto estará a la altura de lo que hoy requiere la categoría y confiamos en una estructura que es muy respetada en el TC; vamos a tratar de llegar lo mejor posible a la competencia de Viedma, sabemos que los tiempos nos están apretando, pero Esteban Trotta avanza con los trabajos dentro de los plazos que se había trazado y la idea es realizar un ensayo, posiblemente en Olavarría, antes de viajar a Río Negro".

Finalmente, estimó que "con las modificaciones que se aplicaron en el Reglamento Técnico, vamos a estar en condiciones de luchar con las otras marcas, en particular Chevrolet y Ford, que marcaron diferencias en 2016; esperemos que eso suceda, no solamente por el bien de Torino y Dodge, sino también por la gente, que viene reclamando desde hace un buen tiempo una lucha entre las cuatro marcas, que últimamente no se vio en el Turismo Carretera".