La revancha en Sunchales Deportes 31/01/2017 Redacción Desde las 18, este martes el elenco de Barraza le devuelve la visita a Unión de Sunchales en el segundo y último amistoso previo al debut del sábado en el Parque ante Tiro Federal de Rosario por la Copa Argentina. El “Juani” Weissen podría ser un nuevo refuerzo del Lobo.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN SUNCHALES. Ben Hur y Unión se vuelven a enfrentar en un nuevo amistoso.

Luego de la igualdad sin goles del jueves pasado en el Parque, Ben Hur y Unión de Sunchales volverán a verse las caras este martes. Es que desde las 18, el elenco de Gustavo Barraza le devolverá la visita al del Chino Tosetto en el segundo y último amistoso de pretemporada en la semana del debut en la fase regional de la Copa Argentina para los equipos del Federal B. Cabe señalar que la BH estará debutando el sábado en principio desde las 20 en el estadio Parque ante Tiro Federal de Rosario en el partido de ida, ya que la revancha está pactada para el martes 7 en el sur provincial. En tanto, el Bicho verde también se está preparando para el mismo certamen, aunque por ser del Federal A aún no tiene confirmada su fecha de estreno ante Las Parejas. Y al mismo tiempo, también tiene la mente en la Zona Campeonato, donde deberá luchar por el ascenso a la B Nacional. En principio, se disputarán dos partidos, el primero de 45’ entre los habituales titulares, mientras que posteriormente se realizarían dos tiempos de 35’ para las formaciones alternativas. En la ocasión, y más allá de que falten pocos días para el primer partido oficial, el entrenador de la BH pondría en cancha al probable equipo que estará recibiendo a los rosarinos, siendo el tentativo con Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso, Daniel González, Gastón Palma y Franco Rodas o Alejandro Carrizo; Matías González y Emir Izaguirre.



WEISSEN, UNA OPCION

Mientras tanto, este lunes, en el inicio de la cuarta y última semana de pretemporada, el delantero rafaelino Juan Ignacio Weissen comenzó a entrenar en el plantel benhurense. El ex Argentino Quilmes, 9 de Julio, Unión de Sunchales y Juventud de Gualeguaychú rescindió con Sportivo Las Parejas, donde jugó el último semestre, entrenará en el Lobo a la espera de una oferta para continuar jugando el Federal A. Si en los próximos días no resuelve su futuro, podría ser el delantero que estaría buscando Barraza para cerrar la plantilla que participará de la Copa Argentina.