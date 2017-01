Piden condonación de deudas Locales 31/01/2017 Redacción Leer mas ...

La diputada nacional Silvina Frana reiteró el pedido de tomar decisiones que beneficien a los productores luego de otra emergencia hídrica. La legisladora del Partido Justicialista había presentado a comienzos de año un proyecto de resolución que propone beneficios directos para los tamberos gravemente afectados por el fenómeno climático en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

En declaraciones a la prensa Frana expresó que aquel proyecto se realizó “apenas entró este fenómeno climático que generó tantos perjuicios a la provincia. En particular es un proyecto de resolución destinado al sector tambero, un sector que no tiene problemas de ahora sino de hace tiempo. Pero esto fue agravado. Conversando con el senador Pirola del departamento Las Colonias, un Departamento afectado por esta situación, hablábamos y surgieron estas medidas producto de este contacto directo que él tiene con el sector, pidiendo básicamente 3 o 4 cosas que son respuestas concretas e inmediatas”.

Respecto de las medidas solicitadas afirmó que una de ellas contempla “la posibilidad que se le condone parte de las deudas a este sector, deuda que en su momento tomaron en 2016 cuando se produjo el otro fenómeno hídrico y se generó una línea de créditos del Banco Nación. Hoy no pueden hacer frente a esos compromisos y pedimos una condonación concreta”.

También solicitó “un diferimiento en el pago del IVA, al no tener actividad no pueden hacer frente a este pago. Además pedimos una línea de subsidios que tengan que ver con su producción de leche, iniciativas que se pueden articular por una resolución del Congreso".