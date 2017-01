Propuestas y convocatorias del gobierno local Región 31/01/2017 Redacción SUARDI

SUARDI. - La Comuna de la Ciudad de Suardi informa a los Productores Agropecuarios que ya se está llevando a cabo el Censo correspondiente al Registro de Areas Sembradas. El mismo, podrá realizarse hasta hoy martes 31/01.

Por favor, acercarse a la Comuna en horario de atención al público (07:00 a 12:30 hs)



Recomendaciones para prevenir dengue, chikunguña y zica

La Comuna de la Ciudad de Suardi difunde recomendaciones para la Prevención del Dengue, Chikunnguña y Zica. Estas tres enfermedades virales se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, los cuales se crían en recipientes con agua clara. Evitemos criaderos dentro de nuestras viviendas.

Ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas:

Dolores musculares, articulares, fatiga, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), erupciones, náuseas, vómitos, fiebre alta se debe consultar al Servicio médico.

No tomar aspirinas o ibuprofeno.

Además, es importante destacar que la Comuna dispone de briquetas larvicidas, para efectuar tratamientos en aljibes y tanques que contengan agua. Las mismas se pueden retirar de forma gratuita, durante el horario de atención al público.



¡Vení a visitar la tiendita de Mareilí!



“El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones...”. Antonio Berni.

La Secretaría de Cultura y Educación invita a los vecinos a visitar la "tiendita", ubicada en dicha secretaría (Rivadavia 343).

En estos días, llegaron hermosas Muñecas Tejidas a Crochet de Gloria Frank; que se sumaron a los libros "Gaminiando" de Pablo Orellana y “Los de atrás de la vía” de Marcos Griffa.

También se pueden encontrar bolsas, percheros, cuadros y cajitas de Carina Mina, tablas de Raúl Almada, aros y colgantes de María Inés Nicola, vasos y portasaumerios de Claudia Manelli, y vasijas para miel y recipiente p/ cartas de María Inés Bertolín.

La Tiendita de Mareilí se pensó como un espacio para que los productores culturales tengan la posibilidad de ofrecer sus creaciones a toda la comunidad.



Seminario de danzas urbanas

La Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna de Suardi recuerda que mañana, miércoles 01/02, desde las 17:00 hs en Sala Estrada, comenzará el Seminario de Danzas Urbanas.

El mismo estará a cargo de Araceli Renna, y constará de 4 clases a acordar con la profesora.

Los interesados deberán inscribirse en Secretaría de Cultura y Educación (Casa de Mareilí – Rivadavia 343) en horario de atención al público.

Al tomar clases de baile desafías tu mente y estimulás la conectividad del cerebro. A diferencia de otras formas de ejercicio, en la danza no hay barrera de edad. ¡Te Esperamos!



Convocatoria a profesionales del área de atención a la niñez

La Comuna de Suardi renueva el llamado a convocatoria a Profesionales que se desempeñen en el Area de Atención a la Niñez, para cubrir un cargo en la Guardería Comunal "La Pata Cata".

Los curriculum se recepcionarán en el Area de Acción Social de la Comuna, hasta hoy martes 31/01.