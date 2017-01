Leandro Mercado hizo un buen ensayo en Portimao

"El sábado fue como un shakedown porque empezamos a rodar tarde, para ver cómo era y tener una idea, por lo que el domingo, en realidad, fue el primer día de trabajo con el equipo. No buscamos tiempos, sino conocer la moto y el grupo de trabajo, que es nuevo para todo", reconoció Leandro Mercado.

"La moto tiene una gran potencia y es muy dócil el motor, pero arriba se siente la potencia", pormenorizó el cordobés luego de los primeros minutos empuñando los 215 CV que le entregan los 4 cilindros "en V" de la Aprilia RSV4 RF que conducirá esta temporada en el Campeonato del Mundo de Superbikes.

"Es muy precisa y hay que entenderla. Faltan kilómetros y tiempo sobre la moto. Hicimos muchas pruebas y fui sintiendo todos los cambios", agregó el jesusmariense, haciendo referencia a las aptitudes de la unidad electrónica desarrollada por Aprilia Racing.

"Como primer día, me dejó buenas sensaciones. Hay mucho por aprender. Nos enfocamos en adaptarme a la moto y cambiar mi estilo antes de buscar los tiempos. El equipo es muy profesional y el grupo es muy bueno, eso me va a ayudar en la temporada", finalizó.

"Tati", que no participó de los test que se realizaron la semana pasada en el circuito español de Jerez, se sumó a la actividad que desarrolló la categoría en el trazado luso de Portimao.

En los próximos ensayos, que se llevarán a cabo nuevamente en Jerez, el argentino tratará de seguir con su proceso de adaptación a la máquina italiana del equipo Ioda Racing, al que se incorporó por el término de dos temporadas, en su vuelta a Superbikes, la escala previa a MotoGP.