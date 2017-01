Argentina perdió 3-0 con Uruguay Deportes 31/01/2017 Redacción SUDAMERICANO SUB 20

DURA DERROTA. / Uruguay goleó a Argentina en el inicio del Hexagonal final.

Argentina sufrió una dura derrota en su debut en el hexagonal final del del Sudamericano Sub 20. El equipo de Claudio Ubeda cayó 3-0 ante Uruguay en Quito, donde jugó una hora con un hombre menos por la expulsión de Tomás Belmonte.

Argentina fue mejor en los 15 minutos iniciales. En ese período, monopolizó las jugadas de riesgo. De la Cruz, Olivera y Amaral marcaron los goles.

El seleccionado argentino volverá a presentarse el próximo jueves a las 18, ante Colombia, día en el que se enfrentarán: Uruguay vs Brasil (20.15) y Ecuador vs Venezuela (22.30).

En el primer partido del hexagonal, Venezuela y Colombia igualaron 1 a 1 y al cierre de nuestra edición jugaban Ecuador y Brasil. Los cuatro primeros clasificarán al Mundial de Corea del Sur.