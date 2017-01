Schwartzman, en duda Deportes 31/01/2017 Redacción TENIS

El porteño Diego Schwartzman, el tenista de mejor ranking del equipo argentino, encendió ayer las alarmas debido a una molestia muscular que podría complicar su presencia en la serie del próximo fin de semana contra Italia, donde el conjunto albiceleste iniciará la defensa del título obtenido en 2016. Este lunes, en el primero de los dos turnos oficiales de entrenamientos en el Parque Sarmiento, Schwartzman -54 del ranking mundial- estuvo ausente, por recomendación del médico Enrique Prada y el kinesiólogo Mariano Seara. Si bien no hubo una comunicación oficial sobre la condición del "Peque", el cuerpo técnico encabezado por Daniel Orsanic es optimista respecto a su evolución rumbo al fin de semana. Es que Schwartzman estaba proyectado como uno de los singlistas para abrir la serie el viernes, junto al bahiense Guido Pella. Justamente Pella fue el único presente en el entrenamiento matutino en Parque Sarmiento, donde peloteó con el sparring Federico Coria (hermano de Guillermo "Mago" Coria) bajo un intenso calor. Allí estuvieron supervisando tanto el capitán Orsanic como el subcapitán Mariano Hood y con la entusiasta visita de unos 1.300 chicos de escuelas de tenis de la Ciudad de Buenos Aires. En el turno vespertino, participaron de la práctica el correntino Leonardo Mayer y el chascomusense Carlos Berlocq, que reemplazó en el equipo al lesionado marplatense Horacio Zeballos. En este contexto, en los próximo días, la mayor expectativa estará centrada en la presencia o no del primer singlista del equipo, Diego Schwartzman. Su eventual baja abriría la posibilidad de un replanteo por parte del azuleño Federico Delbonis, que inicialmente declinó la convocatoria por falta de descanso luego de la consagración ante Croacia en noviembre pasado. En la jornada de ayer también trabajó por primera vez el equipo italiano compuesto por Paolo Lorenzi (43), Fabio Fognini (48), Andrea Seppi (89) y Simone Bolelli (459). Argentina e Italia jugarán desde este viernes al domingo próximo sobre polvo de ladrillo en un estadio de Parque Sarmiento con capacidad para 7.000 personas. Será el cuarto enfrentamiento de un historial que curiosamente no registra victorias locales. El equipo "albiceleste" ganó las series disputadas en Roma 1983 y Pesaro 2016; mientras que los "azurros" lo hicieron en Mar del Plata 2014.



“UN PESO DE ENCIMA”

El bahiense Guido Pella, uno de los dos jugadores que repiten en el equipo de Copa Davis que se consagró por primera vez en noviembre pasado, reconoció ayerque obtener la Ensaladera de Plata les quitó "un peso de encima", aunque todavía mantienen el "hambre" de ganar. Pella, junto a Leonardo Mayer, son los que volverán a estar en el equipo albiceleste respecto de la final ante Croacia, ya que tanto el tandilense Juan Martín Del Potro como el azuleño Federico Delbonis eligieron estirar su descanso y priorizar su pretemporada. "Pueden pensar que nos relajamos, que no hay mas hambre de gloria. Nosotros estamos con muchas ilusiones. Ganar la Davis fue sacarse un peso de encima pero las expectativas de sacar un resultado es la misma de siempre. La presión sigue estando y no nos vamos a regalar", afirmó Pella al término del turno matutino de entrenamiento del equipo albiceleste en el Parque Sarmiento.