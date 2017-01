"La dictadura no fue un plan genocida"

Juan José Gómez Centurión también defendió al genocida Alfredo Astiz, acusado de rendirse sin disparar un sólo tiro en las islas Georgias en 1982. Según Gómez Centurión, Astiz "cumplió órdenes". Como también era de esperar, reivindicó el levantamiento de Semana Santa de 1987.



Destaca hoy Diario Registrado, que el director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, fue invitado al programa de Debo Decir, del canal América, y mientras hablaban de la polémica decisión del Gobierno respecto de la movilidad del 24 de marzo, el funcionario de Cambiemos insistió con la cantidad de 8000 desaparecidos cuando dijo que "en términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras".



SOLAMENTE UNA "REACCION DESMEDIDA"



El cuestionado funcionario agregó no hubo "un plan sistemático para desaparecer personas ni un genocidio" y para justifiarse sostuvo que el accionar de los militares solo fue una "reacción desmedida".



Al ser consultado sobre la opinión que le merece la figura de Galtieri, Gómez Centurión dijo "no siento odio por Galtieri (militar, expresidente de facto de la Nación) y no creo que la dictadura haya sido parte de un plan sistemático de desaparición".