Se enojó la esposa de "Gambeta"

La panelista Yanina Latorre estalló de odio después de que la escracharon con una foto en la revista Paparazzi. La esposa de el exjugador de fútbol y hoy periodista deportivo Diego Latorre -conocido como "Gambeta"- descansaba en las playas de Punta del Este cuando un fotógrafo la captó relajadísima en una reposera en la playa.





"El fotógrafo es un atrevido y un maleducado. Me sacaron una foto muy fea en la que estoy tomando sol en la playa, una foto robada", se atajó en diálogo con el ciclo radial de Marcelo Polino de Radio Mitre, según replica Diario Registrado.



No conforme con su descargo, la panelista que en un momento fue mencionada por un televidente como "una cotorrra parlanchina mul maleducada" insistió en que "estoy muy fea, muy mal, con las piernas abiertas, sentada en unareposera y tomando sol a cara lavada. Tengo una tanguita y se me ve el inicio de la 'cheicon'. Es innecesaria esa foto, se ve que me odia".



Y la polémica twittera finalizó diciendo "es un horror, mostraron mi mariposa".