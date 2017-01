“Hicimos un muy buen partido” Deportes 30/01/2017 Redacción Juan Manuel Llop es consciente de lo que tiene la ‘Crema’ y lo que le falta. Tras el empate en el amistoso ante Unión, destacó que “el rival no nos creó una situación de gol en 70 minutos”. Como saldo negativo: “pecamos un poco de imprecisos en los contragolpes muy claros”, advirtió.

Ampliar FOTO LA OPINION JUAN MANUEL LLOP. / El DT quedó conforme con lo realizado y destacó que “jugando de esa manera nos va a ir bien”.

Atlético de Rafaela continúa con su puesta a punto de cara al reinicio del torneo de Primera. El sábado empató 1 a 1 ante Unión de Santa Fe en un nuevo amistoso de pretemporada. A pesar del buen funcionamiento y de la solidez defensiva, la “Crema” volvió a carecer de efectividad a la hora de concretar las situaciones de gol que tuvo.

Finalizado el encuentro, luego jugaron los suplentes de Atlético y perdieron 3 a 0, Juan Manuel Llop habló con la prensa y se mostró más que conforme con lo realizado por sus dirigidos: “Hicimos un muy buen partido, pudiésemos haber ganado tranquilamente así que esperemos mantener eso, lo que hicimos en el primer partido, seguramente si seguimos jugando de esa manera nos va a ir bien”.



-¿Qué cosas positivas viste?

-No nos creó una situación de gol el rival en 70 minutos, solamente la de pelota parada, después tuvimos varias situaciones para hacer algún gol, pecamos un poco de imprecisos en varios contragolpes muy claros y después se vio un equipo muy compacto, los presionamos siempre, no les permitimos salir jugando nunca y lo sostuvimos durante mucho tiempo.



-Y, por momentos, encontraron ese juego asociado que pretendes…

-Sí, Kevin (Itabel) se movió muy bien junto con Costa (Ramiro) y Luna (Fernando), después cuando ingresó Leandro Díaz, la profundidad de Gudiño, tuvimos un mano a mano con Gudiño, la verdad que el equipo estuvo bien, sólido defensivamente, esperemos seguir mejorando y de pronto hacer goles.



-En relación al refuerzo, ¿lo que se pudo o lo que quiso?

-Trajimos a Leandro Díaz que es lo que yo quería, después nos plantamos ahí.



-Ante la fecha incierta de inicio de torneo, ¿cómo vienen desarrollando la pretemporada por estos días?

-A partir de ahora vamos a hacer semanas de competencia, ya hicimos la parte importante, ya se realizó, ahora vamos a competir con Newell’s, después vendríamos con Colón, estamos buscando la puesta a punto, ya hemos prácticamente elevado un poquito las cargas, pero como una semana de competencia.



-¿Qué cálculos hacen con el tema del descenso y el promedio?

-No cálculos no, tenemos que estar bien, ser un equipo competitivo como lo fuimos más allá de los 3 o 4 puntos que merecíamos tener que eso nos hubiese permitido un poquitito más de aire para este semestre pero si mantenemos ese nivel que tuvimos en 11 partidos de los 14 que jugamos vamos a sumar bastantes puntos.



-¿El equipo para un hipotético comienzo es este?

-Tenemos a Soloa afuera que tuvo un problemita muscular, a Paredes afuera y la adaptación del nuevo jugador que contratamos (Díaz), después es un poco la base.



-Será fundamental arrancar con el pie derecho

-Tenemos un arranque con dos rivales de visitante, con Aldosivi y Arsenal, y tiene que ser muy bueno nuestro arranque para que después en el tiempo se vea reflejado, tiene que ser muy bueno.