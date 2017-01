Inflación y paritarias Editorial 30/01/2017 Redacción En la provincia se anunció inflación del 32,9% justo antes del inicio de paritarias.

Apenas unos días atrás el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos difundió la inflación acumulada que hubo en la provincia de Santa Fe durante 2016, alcanzando a 32,9% -una cifra módica si la comparamos con los casi 40 puntos que registra la nacional-, siendo tal anuncio coincidente con los reclamos salariales de los empleados del sector público y las paritarias que tendrán su primer encuentro durante el transcurso de la presente semana, en este caso con los gremios ATE, UPCN, SADOP y AMSAFE, descontándose que se viene una discusión a fondo, nada extraño por otra parte pues siempre sucede de esa manera, pero que está mostrando en estas vísperas posturas bastante rígidas de las partes como para suponer acuerdos sin transitar antes por un espinoso camino.

Inflación y paritarias, dos elementos que corren en paralelo, y que estarán en discusión en estos días, habiendo aclarado el gobierno provincial que "se hará con los números del IPEC en la mano", pero que además de esos datos oficiales como elemento central se realizarán consultas con economistas y especialistas en el tema, con la intención de ampliar el panorama y poder encarar de tal manera una discusión a fondo, que tal vez y dadas las circunstancias -como otras veces- no tendrá una pronta resolución. Por su parte los gremios tienen posiciones sólidamente tomadas en cuanto a porcentajes a reclamar, anticipando desde ya que además del porcentaje del IPEC solicitarán una cifra adicional de al menos 6 puntos para la recomposición del poder adquisitivo resignado el año anterior, cuando el aumento salarial fue del 33%, alejado de los 40 de inflación, cifra esta que resultó de las estadísticas nacionales.

La inflación santafesina anual de 32,9% del año pasado estuvo motorizada principalmente por los rubros alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, evitándose el impacto del gas debido al amparo judicial que anuló la suba en el ámbito provincial.

FESTRAM, que nuclea a los trabajadores municipales, es otro de los gremios que también está movilizado a fondo, habiendo reclamado la semana anterior la reapertura de las paritarias, anticipando de acuerdo a las cifras que se manejan, que habrá una áspera puja.

De todos modos, y como para no estar desde el vamos en el choque, aunque luego sea inevitable, se anticipó desde el gobierno provincial que en estos primeros encuentros no se hablará de números, lo cual es apenas una forma elegante de comenzar a verse frente a frente en las paritarias, pues absolutamente todos saben que lo que realmente importa es el porcentaje y la forma de concretarlo que al final se acuerde. El bolsillo, para el trabajador tiene un valor por sobre cualquier otra circunstancia y alternativa.

Claro, estas son todas las posibilidades que se deslizan en las instancias previas, no mencionándose un factor que es fundamental en esta ocasión, y que también todos saben muy bien adquirirá un protagonismo central a la hora de las decisiones: 2017 es un año electoral. Que es cuando se flexibilizan más algunas cuestiones, pues aquí -referencia que no es excluyente para la Provincia sino para todo el país y en todos los niveles-, nada se hace, salvo algunas poquísimas excepciones, sin tener en cuenta las elecciones, y más aun cuando están separadas sólo por un puñado de meses.

Por ahora, como primer paso y en búsqueda de lograr una cierta distensión el objetivo buscado en estas reuniones informales previas con la dirigencia de los sindicatos es ir acordando criterios generales para el desarrollo del diálogo posterior, cuando los números comiencen a ponerse sobre la mesa de discusión.

En esta ocasión, además de todo lo apuntado, existirá otra alternativa muy diferente de años anteriores, la cual es que el gobierno nacional no convocará a paritarias de su nivel, que luego era un elemento de referencia para las provincias, las cuales esta vez deberán fijar su criterio en forma individual y sin ninguna medida para tener un punto de partida. Lo cual, de todos modos, no modificará demasiado el desarrollo, que si es cierto puede extenderse durante algo más de tiempo, pero nada más que eso.

Inflación y paritarias van de la mano, pronto se echarán en el centro de la discusión paritaria.