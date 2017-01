"Pocho" Sara: recuerdo del Club de Planeadores Deportes 30/01/2017 Redacción FUE SOCIO FUNDADOR DE LA INSTITUCION

Ampliar FOTO PEDRO CHOMA SU PASION. Sara compartiendo un vuelo en planeador con Sergio Trucone.

En nuestra edición del sábado 28 se publicó una nota haciendo referencia a la semblanza de Olegario "Pocho" Sara, rescatándose su actuación en el deporte.

En particular en una especialidad que abrazó con pasión y en la que logró destacarse como dirigente y piloto: el volovelismo.

También se dejó constancia de su tarea en el automovilismo, como integrante del equipo que lideró Gerardo "Pichi" Albizu en la época dorada de la Mecánica Argentina Fórmula 1.

Fue uno de los socios fundadores del Club de Planeadores de Rafaela, institución en la que se desempeñó como presidente y a la que representó en el plano deportivo con excelentes resultados.

Ante el fallecimiento de "Pocho", su entidad, el CPR le rindió homenaje con una nota de alto contenido emocional, que reproducimos textualmente:

"Las instituciones siempre en su nacimiento tienen a grandes entusiastas como protagonistas, personas que dejan tiempo, esfuerzo y recursos para que una entidad surja donde antes ese deporte no tenía un espacio para practicarlo.

"Si esta idea de tener un "Club", además se relaciona al Vuelo a Vela, y se traslada ese contexto de "empezar desde la nada" a muchos años atrás, cobra mucho más valor el compromiso de los pioneros del Club de Planeadores Rafaela. "

Así lo recuerda la página web de la entidad de alas blancas rafaelina cuando menciona que "El historial de nuestra institución se remonta al año 1942 -el 5 de noviembre- fecha en que Don Eugenio Ripamonti logra nuclear a un entusiasta grupo de amantes del aeromodelismo y del vuelo sin motor fundando el Círculo de Aeromodelismo y Planeadores "Alas de mi Patria", constituyéndose no solo en su primer presidente, sino también en el alma mater de la flamante entidad". Luego, en 1944, "… al asistir a un campeonato de aeromodelismo que se realizó en el Club de Planeadores Albatros de Buenos Aires, la delegación rafaelina tuvo oportunidad de apreciar en forma directa el vuelo de los planeadores y, ante tan grata experiencia decidieron apresurar los trámites para iniciar las prácticas de vuelo". De esta manera fueron los comienzos del Club que se encamina a celebrar sus 75 años de vida en este 2017.

"Y uno de los protagonistas de esa epopeya de construir y volar planeadores en Rafaela, allá en la década de 1940, fue Olegario Sara, quien fue socio fundador de la institución. La semana pasada, "Pocho", como lo conocían sus camaradas de vuelo, falleció en la ciudad de Rafaela, y con él se fueron muchas historias de vuelo, de esfuerzo y trabajo por una entidad que desde hace tiempo es referente en el Vuelo a Vela Nacional.

"Justamente, en 2015, en ocasión de realizarse una de las jornadas de los Campeonatos de Aterrizajes de Precisión, el puesto delantero del planeador alemán de instrucción Grob fue ocupado por Olegario Sara. "Pocho" Sara, en ese entonces con 83 años de edad, disfrutó de su pasión de juventud. Acompañado desde el puesto trasero por el instructor Sergio Trucone, tomó los comandos y voló el planeador como si 50 años sin hacerlo no hubieran pasado.

"Sara, además de ser uno de los precursores del Club de Planeadores Rafaela, fue el primer alumno recibido como piloto de la entidad. Por ello, la Comisión Directiva y todos los miembros del Club expresan su público reconocimiento, acompañamiento a la familia, y sencillo homenaje en la recordación de "Pocho" Sara, quien como se dice en la jerga del vuelo a vela: "los pilotos no mueren… sólo se van a volar más alto". Así será en cada viraje en térmica que realicen los pilotos del Club como valoración de sus pioneros, aquellos que como Sara hace casi 75 años comenzaron a volar en planeador en Rafaela".