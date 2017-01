Poesía en el mundo por la paz Sociales 30/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO LA OPINION// ROBERTO BRACACCINI./ El creador rafaelino.

Recientemente hemos recibido la visita de un poeta rafaelino, Roberto Bracaccini, creador que hace cuatro años se dedica a la producción literaria y que junto a otros creadores, argentinos y de países latinoamericanos, participa de la edición mensual de Poemas ilustrados que produce una editora uruguaya, aBrace Cultura, visita que tuvo como motivo principal dar a conocer detalles de la Cruzada Internacional Solidaria, en la que cien poetas darán a conocer obras cuyo eje temático es la paz.

En tal sentido remarcó que "se trata de una antología "Cien poetas por la paz" que está realizándose en una acción universal en el mes de mayo, creo que se empezará a emitir desde Italia, pero en conjunto, durante todo ese mes. Van a hacerse presentaciones en distintas ciudades, no sólo de Argentina, sino de toda América, ya que participan cien poetas de toda América. Este trabajo se presentará y es pedido por la Fip - Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo, que cumplirá su décima realización- que son quienes organizan la cruzada.

Por otra parte señaló que la cruzada es organizada por aBrace Cultura de Uruguay y Palpalá Cultura, de nuestro país, la realización a nivel mundial es organizada por Fip.

Se trata de cien poemas en acción universal por la paz, que serán musicalizados y grabados en la voz de Litto Molina - recitador tucumano-, que van a ser presentados en diversos sitios de toda América.

Durante la visita tuvimos la ocasión de escuchar el poema de Bracaccini, titulado "Grito en el silencio", un tema muy emotivo y de gran profundidad.



​El festival



El Festival Internacional de Poesía Palabra en el mundo es la gran reunión poética en todas partes; es como el día que ensancha el mundo descubriendo el sentido de los rumbos, el color de las cosas, la esencia de la vida que nos explica la Paz con la naturalidad de sus manifestaciones, sin necesidad de justificaciones ni complejos discursos. Palabra en el mundo es un festival de poesía que libera desde cada palmo de planeta, desde cada casa, la luz de las fraternidades, y crece y alimenta la ronda infinita. Esto es Palabra en el mundo: gran encuentro sin fronteras en torno a la poesía. Desde el 2007, la primera experiencia inédita de este tipo realizada en el planeta, siempre sosteniendo su carácter plural, horizontal, autogestionario, libre. Nace desde cada uno de nosotros y se multiplica; buen pan de mano en mano, canto y esperanza. Decenas de países, centenares de ciudades, miles de acciones poéticas integradas a lo largo de los últimos años para ejercer a plena voz la poesía por las calles, en los pueblos, aulas y fábricas, plazas y mesas de café, bibliotecas, universidades, cárceles y parques (y donde la imaginación empuje a que se haga realidad gracias a la vocación constructora de trabajadores poetas, docentes, artistas, gestores culturales…). Unidos decimos que Entre Todos podemos construir un gran abrazo por la Paz. Y que la Paz no es el silencio de los cementerios; la Paz no fructifica bajo opresión, no es la Paz el producto de la instauración del miedo al Gran Garrote ni crece al amparo del desarrollo de fuerzas económico/militares de disuasión de nada. La Paz no sobrevive a los silencios cómplices, tampoco es mercancía ni necesita de submarinos nucleares ni mercenarios ni pastores de rebaños alucinados en las visiones consumistas. La Paz es un niño leyendo poesía, nuestros prójimos en torno al pan y a la libertad, un canto colectivo. Esto decimos, juntos, como palabra mágica que abre las puertas de los pueblos para que la fraternidad sueñe con nosotros el mejor futuro para todos. Nos convocamos para construir lo posible y también lo imposible.