Un caudillo para el futuro

El torneo Sudamericano que se está disputando en Ecuador y que autoriza a jugadores hasta 20 años, no ha mostrado perfiles relevantes; en lo referido al combinado argentino, la expectativa de encontrarnos con chicos cuyas condiciones seduzcan a la afición, se va disipando a medida que el torneo les propone mayores obstáculos.

Sólo para entender mejor las actuales carencias, revisemos parcialmente el panorama de jerarquía individual en tiempos de José Pekerman que dirigió al Sub 20 en 4 torneos Sudamericanos entre 1995 y 2001: Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorìn, Mauricio Pochetino, El Cuchu Cambiasso, Pablo Aimar, Javier Saviola, Carlos Tevez, Gabriel Milito, Leandro Biagini, Luciano Galetti, entre tantos otros. Tampoco fueron menos prósperos los tiempos del Flaco Menotti y Daniel Passarella como entrenadores de equipos juveniles, algunas muestras: Diego Maradona, Oscar Ruggeri, Juan Simon, Ramón Díaz, Jorge Burruchaga, el Cholo Simeone y Ariel Ortega ratifican esa bonanza de los 80; y si repasamos otros apellidos pesados con los que se encontraron los técnicos luego de proceso de Pekerman, acordaremos, que la actual camada es una de las menos agraciadas.

En ese tiempo, aún con pocos resultados excepto las dos medallas doradas en Atenas y Beijing (Sub 23 donde Argentina decidió competir como ningún otro con los jugadores consagrados), se alistaron Lionel Messi, Maxi Rodríguez, Angel Di María, El Kun Agüero, Fernando Gago, Angel Correa, Javier Mascherano, Ezequiel Garay, Chiquito Romero y Lucas Biglia como aristas salientes de un par de generaciones de iluminados.

Este presunto inventario, perdería fuerza crítica, si no agregásemos, qué, en casi todos los casos de los futbolistas citados, sus condiciones ya dejaban visualizar un futuro exitoso, es más, la gran mayoría ya tenía una cotización internacional elevada o estaban integrados a planteles de alta competencia en Europa. Por lo tanto, el paralelo es procedente aceptando que en los equipos que conformaron para los Juegos Olímpicos del año pasado en Río y para este Sudamericano en Ecuador, hay valores que todavía no explotaron y tienen la genética criolla intacta como para encontrarlos más adelante, maduros para la inevitable renovación.

Claro que, todo dependerá de las adecuadas ilusiones, ya que de momento, Argentina refleja en formativas, el caos institucional reinante desde hace al menos de un lustro.



ASCACIBAR, EL PEQUEÑO CAUDILLO

Santiago Ascacibar es el segundo de cinco hermanos que componen una numerosa familia de Villa Elvira. Conoce como la palma de su mano las calles de La Plata. De chiquito recorría la avenida 122 para entrenarse y jugar en la ‘97 de 12 de Septiembre.

Con 19 años, secundario completo y la carrera de Antropología a punto de comenzar, Ascacíbar es el prototipo de jugador que pretende formar Estudiantes de La Plata y que ha tenido rodaje con la albiceleste, disputando los 3 partidos que el Sub 23 jugo en la Olimpiadas y erigiéndose como el capitán del actual seleccionado que intentan por estos días conseguir un lugar en el próximo mundial a disputarse en Corea del Sur.

“Ruso” Ascacibar es un volante central agresivo, decidido, enérgico, fuerte, resistente y trabajador. No es violento; pero, sí es algo descontrolado. Un futbolista que abarca gran parte de la cancha y que sabe cómo, cuándo y dónde presionar al rival. En los últimos tiempos a favor de su continuidad en la alta competencia, muestra cierta ductilidad con la pelota y también, el atrevimiento necesario desde su lugar en el esquema táctico, buena precisión para ser la primera puntada de juego en la construcción ofensiva.

La opinión de sus maestros y referentes es contundente; Juan Sebastián Verón, Pte. del Pincha y actual jugador del plantel (volvió para jugar la Copa Libertadores a los 41 años), se regodea cada vez que hay que definirlo aunque advierte que todavía, le falta moderar sus impulsos y evitar que los árbitros lo condicionen en ese aspecto. Todo lo demás parce indicar que sus aptitudes, se corresponden a la de los grandes caudillos que tuvo el fútbol argentino desde tiempos inmemoriales.



FRENTE A URUGUAY

Esta noche arranca el tramo más esperado del sudamericano y Argentina tendrá que medirse frente a un rival al que ya conoce desde la fase de grupo. Uruguay lo puso muy cerca de la derrota la semana pasada en un partido que finalizó empatado en 3 goles y que fue un punto de inflexión en el rendimiento posterior.

Sin brillo, el equipo que dirige Claudio Ubeda se clasificó para disputar este reducido de 6 selecciones de las cuales, los 4 primeros se clasificaran para el próximo mundial. Apenas junto el 50 % de los puntos disputados en un grupo ciertamente débil escoltando justamente, al adversario de esta noche.

Para Ramiro Macagno, será la quinta presencia como titular, logrando así, más minutos en cancha con la selección Sub 20 que en el arco de Atlético de Rafaela. Todos los partidos de esta zona se jugarán en el estadio Atahualpa de Quito a 2.600 metros de altura, un elemento más que va estrujar las energías de muchos equipos debido a estas condiciones y a la seguidilla de partidos. Hoy empiezan las verdaderas exigencias. Previamente, a las 18 jugarán Colombia y Venezuela, mientras que en el cierre de la jornada (22.30) se enfrentarán Brasil y Ecuador.