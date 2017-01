Barros, decepcionado Deportes 30/01/2017 Redacción Leer mas ...

El boxeador mendocino Jonathan Barros admitió estar "decepcionado" con la suspensión de su pelea por el título mundial prevista para el último sábado en Las Vegas luego de no haber pasado la revisión médica y, a la espera de la contraprueba, su equipo remarcó que si el resultado inicial fue "mentira" se tratará de una "estafa única". Barros debía enfrentar en el MGM de Las Vegas al galés Lee Selby por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero la Comisión Atlética del Estado de Nevada, que le detectó un positivo por "hepatitis C" en un análisis rutinario en la previa, suspendió el combate. "Esto me pone muy mal. He trabajado tanto para esta pelea y que se caiga así es muy duro. Obviamente estoy preocupado por mi salud. Si (la enfermedad) es real, me va a cortar la carrera y de ser mentira, sería una maldad muy grande", señaló el boxeador en declaraciones al diario "Uno" de Mendoza. "Mi familia se preocupó mucho. Yo me siento bien y espero los resultados de los análisis. Ojalá que todo haya sido un error", comentó Barros, que esperará el resultado de la contraprueba junto a su técnico Pablo Chacón -ex campeón pluma OMB-, el preparador físico Pablo Stahringer y el promotor Osvaldo Rivero.

"El Yoni" Barros, excampeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), primero en el ranking de la FIB, iba a disputar el cinturón de esa división ante el titular galés Selby en el MGM Grand Arena de Las Vegas. "Esto es terrible por donde se lo mire. Si Yoni está enfermo es algo terrible porque la enfermedad podría significar el final de su carrera deportiva y hasta con riesgo de vida", se preocupó Rivero. "Si es una mentira, y para eso pedimos la contraprueba, estamos ante una estafa única y un acto de piratería sin precedentes. Ahora lo importante es quedarnos tranquilos por su salud. Me interesa hacerle los estudios acá y cuando regresemos a Argentina. Si dan negativo, ya voy a arreglar las cosas con la gente de la FIB", avisó Rivero.