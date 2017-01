AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 30/01/2017 Redacción Leer mas ...

Nociones de óptica para cazadores



Todo aquel que utilice miras telescópicas o binoculares debe conocer algunos conceptos fundamentales de óptica para poder sacarle el máximo provecho a este tipo de herramientas.

Aumento: Es la cantidad de veces que el observador ve más cerca el objeto. A mayor aumento más cerca se ve el objeto, pero también tiembla más el pulso a tal punto que la mayoría de las personas no pueden disparar con precisión sin apoyo con más de 6 aumentos, ni pueden realizar observaciones cómodas, utilizando las dos manos, con prismáticos de más de 8-10 aumentos.

Objetivo: Es la zona delantera del aparato por donde entra la luz. El tamaño o diámetro de la lente del objetivo, que se expresa en milímetros, determina la cantidad de luz que entra dentro del visor o prismático: por tanto, cuanto más grande es el diámetro del objetivo más luz entra.

Se considera que durante el día es suficiente que el ocular tenga 20 milímetros para poder realizar observaciones de calidad. Sin embargo, al oscurecer, al amanecer y siempre que la luz sea escasa, se necesitan objetivos más grandes.

Ocular/es: es la zona o la lente opuesta al objetivo, por donde mira el observador. Hasta la lente del ocular tiene que llegar la luz que entró por el objetivo. Sin embargo, nunca llega al ocular el total de la luz que entró por el objetivo porque en parte no es capaz de atravesar todas las lentes o prismas que hay dentro del aparato, y pueden superar con creces la decena, si bien en los visores y prismáticos de gran calidad esta pérdida de luz es mínima.

Pupila de salida: Es una medida óptica que determina la luminosidad (calidad o nitidez de imagen) que percibe el ojo humano con un determinado visor o prismático. Se obtiene con la fórmula «Diámetro del objetivo/N° de aumentos», y no conviene que sea mayor de 7 porque la pupila humana completamente dilatada sólo llega a 7.

En teoría, influye en la capacidad de ver luminosa la imagen cuando oscurece. En la práctica, sin embargo, la pupila de salida no tiene grandes aplicaciones para valorar la calidad de visión porque el que se vea mejor o peor depende especialmente de la transmisión de la luz dentro del aparato. Es decir, con un aparato con una pupila de salida baja pero de alta transmisión de la luz, se puede ver mejor que con otro de alta pupila de salida y mala transmisión de la luz. No obstante, esta medida sí permite valorar la nitidez de la imagen de dos aparatos que posean la misma calidad óptica.

Potencia nocturna: Es la medida del rendimiento de un prismático cuando hay poca luz. Es decir, es el valor que nos indica cuánto vemos cuando hay poca luz, ya que a mayor potencia nocturna más detalles podemos distinguir en el crepúsculo, cuando observamos en condiciones malas de luz. La potencia nocturna de un aparato óptico se obtiene por la fórmula «Raíz cuadrada de los aumentos x el diámetro del objetivo».

De esta fórmula se deduce que a mayor aumento y diámetro de objetivo, la potencia nocturna aumenta, pero este valor, como el de la pupila de salida, también es teórico, porque influye la transmisión de la luz (además de la propia pupila de salida).

Transmisión de la luz: Término empleado para referirse a la cantidad de luz que deja pasar una lente o todas las que lleva en su interior el aparato. Si los prismas o las lentes no están tratados que impidan la reflexión de la luz, esta se refleja en gran medida y la transmisión es del orden del 60 por ciento. Cuando están tratadas o revestidas entonces la efectos de la reflexión son mínimos y la transmisión aumenta llegando a ser superior al 90 por ciento en los aparatos de gran calidad. No existe ningún instrumento cuya transmisión total o en una sola de sus lentes, sea del 100 por cien.



Pesca: ¿multi o monofilamento?



Una consulta que nos hacen frecuentemente los lectores se refiere a qué es mejor, el multifilamento o el monofilamento. Recordemos que el monofilamento es el más conocido y que es un solo cordón de nylon de distinta dureza, mientras que el multifilamento tiene una estructura tubular de muchísimas hebras de nylon o dacrón formando un entramado solo observable con una lupa muy potente. El multifilamento apareció hace aproximadamente una década y tiene algunas ventajas por sobre el monofilamento. En principio es mucho más maleable y es más fácil hacer nudos muy resistentes. Un multifilamento de 0.18 de diámetro tiene una resistencia igual o superior a un monofilamento 0.40 de diámetro.

Esto permite colocar mucha más línea en el reel (A simple vista un multifilamento aparece mucho más grueso ya que está en reposo, al ser tensionado el mismo se afina pero conservando toda su resistencia). El multi no se estira por lo que cualquier pique se siente mucho más y la clavada, al no haber estiramiento, es mucho más eficaz. Como desventaja tiene que es muy sensible a los roces.

Cualquier roce contra una superficie dura como ser pasahilos gastados, una piedra, un tronco, etc, puede cortar alguna fibra del entramado de su estructura y esto es suficiente para que en cualquier momento se produzca el corte. Por ello, si se va a pescar en sitios de muchas piedras o enganches, el multi puede ser motivo de cortes.

Por el contrario en un sitio donde no hay enganches el multifilamento es superior al monofilamento. Respecto del precio, un carretel de multifilamento cuesta unas tres veces más que el mejor de los monofilamentos. De ahí en más cada pescador decidirá ¿Multi o monofilamento? Esa es la cuestión.