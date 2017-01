EE.UU. define su decreto migratorio Nacionales 30/01/2017 Redacción INDIGNACION MUNDIAL

WASHINGTON, 30 (AFP-NA). - Las movilizaciones continuaban este domingo en Estados Unidos ante la prohibición de entrada al país decretada por el presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, pese a una victoria parcial obtenida el sábado ante la justicia.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Aunque al principio parecía que la medida alcanzaba también a quienes poseen permisos de residencia permanente (green card o tarjeta verde), el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, precisó este domingo en la cadena NBC que "no les afectaba", aunque podrían ser interrogados en profundidad a su llegada al país.

Esta aclaración no tranquilizó a los iraníes residentes en Estados Unidos que actualmente se encuentran fuera del país. "La administración se contradice a cada momento", dijo a la AFP Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional estadounidense-iraní. "Hace falta que sea puesto por escrito para estar absolutamente seguros".

Según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, "109 personas" pasaron desde el viernes por procedimientos de control reforzados al llegar al país, y solo "una veintena" permanecerían detenidos en la mañana de este domingo, de acuerdo a datos del gobierno.



CONFUSION

La confusión reina en los aeropuertos estadounidenses desde el viernes, donde los agentes de inmigración no tienen directivas claras. Cientos de personas se manifiestan contra el decreto de Trump en las terminales aéreas de Nueva York, San Francisco, Dallas o Seattle.

El sábado, una jueza federal de Nueva York, a demanda de asociaciones de defensa de derechos humanos tras la detención de dos ciudadanos iraquíes, prohibió las deportaciones de personas detenidas que hubieran arribado con su documentación en regla en todos los aeropuertos estadounidenses.

Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.

Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses.

Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por Trump.