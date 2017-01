Derrota de Víctor Exner Deportes 30/01/2017 Redacción BOXEO

Ampliar NO PUDO SER. Giménez y Exner, previo al combate del sábado.

El veterano púgil sanluiseño Guillermo Soloppi se coronó campeón sudamericano superpluma al vencer en la madrugada del domingo por puntos en 12 rounds, con fallo mayoritario, al hasta entonces titular, el santafesino Hugo Santillán, quien además perdió su invicto, en una pelea llevada a cabo en el club Los Millonarios de la ciudad bonaerense de Bragado. En su undécimo intento por un título, el avezado Soloppi impuso su oficio ante un invicto que en pocas ocasiones pudo sostener su velocidad y mejor boxeo.

En tanto, en la misma velada y que fue televisada para todo el país y el continente por América Sports, el cubano radicado en Mendoza, William Scull Yero (75,500), hizo honor a su apodo de “El Indomable” al derrotar por nocaut en el cuarto asalto al rafaelino Víctor Exner (74,500), en un cruce disputado dentro de la división supermediano. Scull, con 240 peleas como amateur, fue netamente superior al Gringo, quien cayó en el tercer capítulo y definitivamente en el cuarto, con sendos derechazos del duro pegador cubano, que sigue invicto con 2 victorias -2 KO- en el profesionalismo. En tanto, Exner, entrenado por Rubén Giménez, solo ha tenido unas 25 peleas amateurs y tuvo una mala noche donde no le salió nada de lo que había planeado en su primer combate del año, teniendo ahora 2 victorias y 2 caídas en el plano rentado.

Por su parte, Daniel “Torbellino” Sanabria, actual campeón nacional y sudamericano de los cruceros, no pudo volver a la acción debido a que su rival no se presentó en el cuadrilátero. El santiagueño se recuperó de una lesión en la mano izquierda y ahora deberá aguardar para reaparecer en el ring luego de un largo parate.



CAIDAS DE DIAZ Y LEDESMA

Fue un fin de semana negativo para los púgiles profesionales de nuestra ciudad. El viernes, en Concordia, en la división superwelter, el debutante concordiense Jonathan “Tintín” Ruiz (69,600 kg. y 1-0) despachó al rafaelino Iván “Látigo” Díaz (69,850 kg. y 0-2), otro de los pupilos de “Mosquito” Giménez, por nocaut técnico en el primer capítulo, luego de definirlo con un certero cross zurdo a la mandíbula. En un interesante combate de semifondo, en la categoría superwelter, el campeón sudamericano superwelter interino, el ex monarca latino dominicano Henrri “La Esencia” Polanco (69,850 kg. y 9-2, 4 KOs), liquidó al sancristobalense Roberto Ledesma,(69,750 kg. y 5-8, 2 KOs), quien entrena en nuestra ciudad en el Gimnasio “MosquiBox” por nocaut técnico en el quinto asalto. En la pelea de fondo, el campeón latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el entrerriano Gustavo “Perrito” Vittori, igualó con el ex monarca latino rionegrino Gabriel “Chilo” Puñalef Calfín, por puntos, en fallo mayoritario, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona.



EN MARZO

El próximo 10 de marzo, en nuestra ciudad, tanto Exner como Díaz y Facundo Sanabria volverán a presentarse de manera oficial. Pero antes, existe la chance de que El Gringo pelee en San Luis y los otros dos en Córdoba.