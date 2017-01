Para el Gobierno, se debe discutir en torno al 17% Nacionales 30/01/2017 Redacción De todas maneras, aseguran que no va a ver "intervenciones" del Estado en las negociaciones privadas.

Ampliar FOTO ARCHIVO QUINTANA./ Secretario de Coordinación Interministerial.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, sostuvo hoy que el Gobierno "no va a intervenir" en las negociaciones salariales privadas, pero aseguró que espera un aumento paritario que "tome como referencia" la inflación del 17% estimado en el presupuesto de este año.

"No vamos a intervenir en la paritaria del sector privado, lo que queremos es que la negociación paritaria 2017 tome como referencia la inflación de este año", subrayó.

En ese sentido, insistió: "Nosotros tenemos una pauta inflacionaria de 17%", mientras criticó que "hay alguna oposición que le gustaría ver el fracaso de este Gobierno y ver un sindicalismo combativo".

Por otro lado, se refirió al desempeño de la administración macrista y destacó: "No recuerdo ningún Gobierno que en el primer año de gestión haya reducido impuestos por un monto equivalente a 1,7% del PBI".

"No es que el déficit no baja porque subimos el gasto, sino porque bajamos los impuestos", argumentó. En diálogo con un matutino porteño, evaluó: "Es importante que todos tomemos conciencia de que no es sostenible que siga creciendo el empleo público".

"Cuando digo ´todos´ me refiero a gobernadores e intendentes. Igual, nuestro foco mucho más que en la reducción del empleo público está en la revalorización de un estado moderno y transparente", señaló.