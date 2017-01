El miércoles inicia el régimen de "transparencia de precios" Nacionales 30/01/2017 Redacción ESPERAN QUE EL PRECIO DE CONTADO BAJE

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El régimen de "transparencia de precios" entrará en vigencia el miércoles con el fin de impulsar rebajas de entre 15% y 20%, al obligar a comercios exhibir el valor del producto en efectivo y el financiado con tarjeta.

El Gobierno sostiene que, como en la actualidad los precios ya tienen cargado el costo financiero aunque se los pague al contado, al sacar esa sobrecarga el precio de contado debería bajar.

El Poder Ejecutivo aclaró que esto no representa la eliminación de los programas Ahora 12 y Ahora 18, sino que se busca informar al consumidor cuál es el precio de contado, para que el cliente pueda elegir qué hacer.

Con el nuevo mecanismo, se considerará al contado tanto el pago en efectivo, como el débito y el crédito en un pago y otros medios electrónicos.

"Quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago", señaló la resolución publicada en el Boletín Oficial la semana pasada.

Sin embargo, consumidores criticaron la iniciativa y advirtieron que el nuevo régimen no tendrá el efecto esperado por la administración de Mauricio Macri.

El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, consideró que "los artículos han aumentado desmesuradamente en los últimos tiempos sin ningún tipo de control y sin relación con la estructura de costo".

La presidenta de ADECUA, Sandra González, se mostró también pesimista sobre los efectos de la medida oficial e, incluso, sostuvo: "Esperemos que los precios no suban ahora".

En ese escenario, el secretario de Comercio, Miguel Braun, reconoció que la decisión de exigir a comercios diferenciar precios "no garantiza" que bajen, en medio de las dudas generadas por la puesta en marcha del régimen.

"La medida no garantiza que bajen los precios. El Gobierno no controla los precios. Con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios", subrayó el funcionario.

El Banco Central brindó su respaldo a la iniciativa y su vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, confió en que "se va a promover la transparencia en el comercio y en el financiamiento".