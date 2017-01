"Para ayudar, no se necesita un cargo" Nacionales 30/01/2017 Redacción DANIEL SCIOLI

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El excandidato presidencial Daniel Scioli habló de la actualidad de la Argentina, criticó algunas de las medidas económicas de la actual gestión y consideró que su objetivo ahora es "aportar ideas, colaborar y mirar hacia el futuro".

De vacaciones en la ciudad balnearia de Mar del Plata, el exgobernador bonaerense no descartó volver a presentarse en un futuro a presidente, aunque aclaró que está pensando "de qué manera y lugar puedo colaborar más para ayudar a la Argentina".

"Hay que partir de un análisis de la realidad y plantear ideas superadoras; para ayudar al país no necesariamente hay que ocupar un cargo", aseguró al respecto durante una entrevista que mantuvo con Diario Popular.

En términos económicos, Scioli explicó: "una de las cosas que más me preocupan es el endeudamiento nacional, que se está trasladando a las provincias y también a niveles individuales, porque mucha gente que no puede llegar a fin de mes recurre a la tarjeta de crédito y asume compromisos sólo para comprar alimentos".