Aumento de las jubilaciones

Este aumento involucra a casi 6 millones de jubilados y pensionados y a 1,5 millón de pensiones no contributivas. También ajusta el cálculo de las futuras jubilaciones, y la base salarial sobre la que a los trabajadores activos se les descuenta el aporte jubilatorio y los aportes de los autónomos.



Además, desde este año, incrementa en forma automática el mínimo no imponible de Ganancias de una porción de los jubilados que fue fijado en 6 haberes mínimos. Y de acuerdo a la agencia Derf el incremento debe efectivizarse con el pago de los haberes de marzo, a comienzos de ese mes.



Un ajuste del 14% llevaría el actual haber mínimo que paga la ANSeS de $ 5.661,16 a $ 6.453,72 -un aumento de $ 792 mensuales- que cobra poco más de 3 millones de personas, la mitad del padrón de jubilados y pensionados nacionales.



Las restantes escalas de haberes aumentan en el mismo porcentaje.



En tanto, las pensiones no contributivas, equivalente al 70% del haber mínimo, pasarían a $ 4.517,60.



Y la pensión por adulto mayor de 65 años, que es del 80% del haber mínimo, a $ 5.162,98. Se recuerda que la ley de movilidad determina que el ajuste de los haberes jubilatorios no se basa en los índices de inflación sino que se calcula según lo que pasó en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre) en base a índices que combinan la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo, la de la recaudación tributaria por beneficiario con destino a la ANSeS.



Ahora, para fijar el porcentaje de marzo, se toma en cuenta el período julio-diciembre de 2016.