En Rafaela, hay sólo 15 familias que alojan a menores en conflicto Locales 29/01/2017 Mauro Gentinetti Están inscriptas en el programa Familias Solidarias, destinado a chicos y chicas que necesitan temporalmente un hogar hasta que se resuelva su situación familiar. Desde la Delegación de Niñez, Adolescencia y Familia sostienen que la cifra debería ser mayor y lanzaron un nuevo período de inscripción.

Ampliar FOTO LA OPINION ADORATI./ "Siempre tenemos que tener en claro que el interés superior es el niño o la niña. No el deseo de los adultos, de complementarse como familia".

Desde hace ya varios años, hay familias de toda la Provincia que abren las puertas de sus casas para recibir a chicos y chicas que, durante un tiempo, necesitan por su bien estar lejos de sus padres. No se trata de un proceso de adopción. Es un gesto de amor que dura sólo unos meses, pero que seguramente será recordado toda la vida.

En el Nodo Rafaela también hay de estas familias, aunque la cifra es menor a la que cada uno podría estimar. Es por esto que, desde la Delegación de Niñez, Adolescencia y Familia, apuestan a elevar ese número con una nueva campaña de difusión e inscripción que se acaba de lanzar en toda la Provincia.

La Delegada local, Lorena Adorati, habló con LA OPINION sobre las particularidades del programa, el funcionamiento del Instituto de Menores (HOMEMA) y dejó también sus impresiones sobre la situación general de los menores en la ciudad.

Entre los fundamentos más importantes del programa Familias Solidarias, Adorati destacó su carácter transitorio y la ausencia de fines adoptivos. En principio, las familias reciben al menor por un plazo de 90 días, que luego puede prorrogarse hasta 180. Es decir, el tiempo máximo de un niño o niña en una Familia Solidaria es de 6 meses.

“Lo que se busca es seguir trabajando con la familia de origen durante todo ese tiempo. A través de un equipo interdisciplinario observamos si esa familia tiene una posibilidad de cambio. Si hay evolución, se analiza la posibilidad de que los niños vuelvan a su contexto familiar, que es lo ideal", puntualizó Adorati.



¿Cómo se comporta la familia de origen durante ese tiempo?

En general, muestra preocupación. Va al espacio terapéutico o a la rehabilitación, si fuera el caso. Aquellos que no tienen trabajo, se ponen a ver cómo salir adelante...



¿Son muchos los casos de menores que vuelven a sus familias de origen?

Son más los casos de niños que retornan, que los que no. Cuando la gente registra la posibilidad de perder a los hijos, se produce algo muy fuerte.



¿Y si no hay mejorías en el contexto familiar?

Ahí nosotros tenemos que pensar en pedir la declaración del estado de adoptabilidad. Algo que queda en manos del Poder Judicial.



¿Cómo se detectan los casos de menores en situación de vulnerabilidad?

Descansamos mucho en los servicios locales, en el primer nivel. La comuna, el municipio, el club, que detectan vulneraciones de derechos y nos informan.



¿Qué situaciones abarca?

Cuando la vulneración de derecho es grave o urgente; cuando al niño no se le garantiza acceso a la salud, a la educación o tiene problemas de abusos, golpes, maltratos, tenemos la opción de que esos niños o niñas estén fuera de este contexto familiar que resulta nocivo. En primer lugar, a través de la familia ampliada: abuelos, tíos, etc. Y sino, con una medida excepcional, para lo cual se cuenta no sólo con Familias Solidarias, sino también con las instituciones de niñez. Pero sin dudas que Familias Solidarias nos parece un marco más contenedor y amoroso que una institución.



¿Cómo se encuentra el instituto de menores de la ciudad?

Actualmente se está reformando. A nivel edilicio estaba muy deteriorado. Entonces se realizó una licitación de 14 millones de pesos, para una obra que ya se puso en marcha. Se lo está acondicionando para recibir más plazas, con la posibilidad de incorporar 10 niñas y 10 niños, alojarlos en forma independiente, con sus propios baños y sus propias habitaciones. Además se van a sumar dos departamentos de urgencia para cuestiones de género, que aún Municipalidad no está garantizando, o para alguna cuestión emergente de niñez y adolescencia.



¿Cuántos niños tienen actualmente?

Son 15 chicos.



¿Y cuántas familias solidarias hay en Rafaela?

Hoy, en el Nodo Rafaela, hay inscriptas 15 familias. Lo que es muy poco. Son familias que actualmente están alojando chicos y chicas, que forman parte de un escalafón más amplio, pero que nos gustaría poder ampliar y actualizar.



¿Qué condiciones debe presentar la familia?

Es una familia que debe estar sólidamente constituida, que no tiene que tener problemas de salud, y que solidariamente pueda abrir su corazón para constituirse, durante un tiempo, en referentes positivos. Los chicos con los que debemos tomar medidas excepcionales, no tienen buenos referentes. Lo que necesitamos es que estén en una familia, donde los niños y niñas puede tener garantizado su acceso a la salud, a la educación, al menos durante un período corto. Puede ser cualquier persona mayor a 25 años, sola o en pareja, de distinto o del mismo sexo. A todos ellos, la Provincia le brinda un apoyo económico, que no es menor.



¿Es más fácil encontrar familias interesadas en inscribirse a un registro de adopción que a Familias Solidarias?

Hay de todo. Siempre tenemos que tener en claro que el interés superior es el niño o la niña. No el deseo de los adultos, de complementarse como familia, o de lo que sea. Lo más importante es el niño.



¿Es más fácil ubicar familias solidarias en los pueblos o en las ciudades?

En general las localidades más pequeñas son las más solidarias. Las que están más predispuestas, la que tienen mayor solidaridad, la mayor contención. En las localidades grandes, vemos que las familias están muy concentradas en el trabajo, y no se hacen ese espacio que, obviamente, requiere de mucha voluntad.



¿Qué visión tenés sobre la situación social de Rafaela?

Es cierto que en la parte de Desarrollo Social estamos viviendo cada vez más necesidades, y que cada vez se les hace más complicado a las familias llegar a fin de mes. Eso se nota. Porque los primeros que sufren esos recortes son los niños y las niñas. Pero estoy convencida que tenemos que seguir trabajando de manera articulada con el Municipio, sobre todo para que el espacio público pueda ser un lugar posible para ellos.