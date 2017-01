Una fortaleza inquebrantable Locales 29/01/2017 Redacción Ayer se realizó la tercera asamblea de productores y vecinos del oeste del departamento Castellanos. En el cruce de las rutas 70 y 13 quedó conformada una comisión revisora, que irá controlando que las obras anunciadas por el gobierno provincial se realicen en tiempo y forma. Además solicitaron que el Ministro Garibay y los técnicos del Ministerio bajen al territorio para realizar una reunión de trabajo, en un plazo de 10 días.

Ampliar FOTO LA OPINION CONVOCATORIA. Alrededor de 100 productores y vecinos de nuestra región analizaron la situación. Controlarán el avance de las obras.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - El intenso sol del mediodía de ayer no impidió que un centenar de vecinos de distintas localidades del departamento Castellanos, y alguno del San Martín, se reúnan por tercera vez en dos semanas en el cruce de las Rutas Provinciales 70 y 13. El objetivo fue actualizar y repasar las acciones de protesta realizadas ante el gobierno provincial por la inacción ante las inundaciones registradas desde los últimos días del año pasado.

Desde aquel sábado 14 de enero la convocatoria, casi espontánea ante el drama de los anegamientos que generaron pérdidas millonarias, consiguió avances que quizás hasta aquí no se habían logrado.

Sin identificación política ni gremial, representando la preocupación tanto de productores agropecuarios como vecinos en general de los poblados más pequeños del Departamento, en poco tiempo consiguieron desarrollar un canal de comunicación casi inédito con los funcionarios de mayor rango de Santa Fe. Participaron de la reunión que Miguel Lifschitz y Ricardo Buryaile encabezaron el lunes 16 y a partir de allí se mantuvieron en contacto casi permanente con quienes tienen poder de decisión en Santa Fe.

La asamblea de ayer, en la que además estuvo presente el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela Pedro Rostagno, comenzó con la actualización de las gestiones llevadas adelante, entre las cuales se destaca el inicio de algunos trabajos puntuales, como la limpieza de algunos canales, por ejemplo el de la zona de Roca. Otra de las tareas que se llevan adelante es la medición del Vila – Cululú, que está siendo revisado por técnicos de la Provincia en distintos tramos.

Además se dio a conocer que desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte informaron que trabajarán en los mismos plazos que indicó a LA OPINION el Ministro Garibay, quien se comunica permanentemente con los referentes de los comités de cuenca. Habrá trabajos en el corto plazo, se decidirán obras puntuales en 2 o 3 meses y se espera tener no antes de setiembre de este año el tan mentado plan director de manejo hídrico de toda la provincia.

Los funcionarios vuelven a realizar distintos tipos de anuncios y eso, en principio, es bienvenido por los pueblos de la zona. No obstante la indignación y la desesperanza generadas por esta nueva crisis hídrica es imposible de ocultar. Entonces sobreviene la desconfianza absoluta sobre la clase política, argumentada con una inacción que ya es histórica para nuestra zona. Es por eso que los productores y vecinos de la región exigen trabajos inmediatos y, aún respetando los tiempos proyectados por la Provincia, aseguran que no van a permitir más dilaciones al respecto.



SEGUIR ADELANTE



Evidentemente las manifestaciones públicas de este grupo de ciudadanos santafesinos, que en muchos casos perdieron años de inversiones y quedaron atrapados en un futuro incierto, consiguieron concientizar a la opinión pública en general. Es por eso que ahora se plantean seguir de cerca cada punto esbozado en los planes de acción proyectados a corto, mediano y largo plazo.

Por lo pronto, y para agilizar los movimientos, la asamblea decidió conformar una “comisión revisora”, con integrantes de las distintas localidades, productores y vecinos en general. La misión será mantener la comunicación con la Provincia y monitorear cada obra en marcha o en proyecto.

Los integrantes deberán mantener informada a la comunidad a la que pertenezcan y organizar, en caso que sea necesario, convocatorias generales para reunirse en futuras asambleas.

Por lo pronto solicitaron al Ministro Garibay que se acerque a la zona junto con los técnicos que se encuentran midiendo y estudiando el funcionamiento actual del canal Vila – Cululú para que den a conocer las propuestas y escuchar las versiones de los productores, en un plazo de 10 días.