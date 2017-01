River fue superior y derrotó a Boca en un emotivo superclásico Deportes 29/01/2017 Redacción Driussi, de penal, y Mina marcaron los goles en el segundo tiempo para el equipo millonario, que con el triunfo se quedó con la Copa "Luis Nofal".

Ampliar FOTO NA ARRIBA RIVER. Driussi festeja el primer gol de Boca mientras el arquero rafaelino Axel Werner

MAR DEL PLATA, 29 (NA). - River fue inteligente y supo aprovechar la fragilidad defensiva de Boca para imponerse

anoche por 2 a 0 en el Superclásico, disputado en el estadio José María Minella, y adjudicarse la Copa Luis Nofal. El delantero Sebastián Driussi, de penal a los 17 minutos del segundo tiempo, y el defensor ecuatoriano Arturo Mina, de cabeza a los 24 de la misma etapa, marcaron los tantos "millonarios".

El encuentro tuvo momentos de mucha fricción y violentos cruces entre los jugadores, y el más tenso de estos encontronazos, a los 35 minutos del complemento, terminó con tres expulsados: Darío Benedetto y Juan Insaurralde en Boca, y Driussi en River.

Más allá de estas tarjetas rojas, el árbitro Néstor Pitana dejó pasar otras faltas violentas que eran merecedoras de

expulsión directa, pero solo sacó amarillas. Boca había sido levemente superior en el primer tiempo, pero en el segundo se quedó, River presionó en la salida, forzó errores de la defensa "xeneize" y cuando se puso en ventaja no volvió a pasar sobresaltos.

La primera emoción fue a los 8 minutos, cuando Pablo Pérez jugó una pared con Pavón y luego dejó al delantero solo en el punto de penal de cara a Batalla, pero este logró salvar la caída de su valla ante el zurdazo del cordobés. Con el correr de los minutos, Boca pasó a dominar las acciones, pero el trámite se hizo muy friccionado, con reiteradas infracciones y airadas protestas de los jugadores de ambos equipos al árbitro Pitana.

Jugados 25 minutos, River tuvo su primera aproximación de riesgo, en una jugada en la que Camilo Mayada jugó rápido un lateral para "Nacho" Fernández y este buscó a Driussi, quien pese a estar en una buena posición, agarró mal la pelota de volea y la mandó lejos.

Cuatro minutos más tarde, Pavón tomó mal parado al fondo "millonario", llegó al fondo por derecha, lanzó el centro atrás y cuando entraba Darío Benedetto para definir, apareció con lo justo Jorge Moreira para salvar a River. De ese tiro de esquina llegó otra chance para Boca en los pies de Ricardo Centurión, que se liberó de la marca y apareció en el área chica, aunque sin puntería, la pelota se le fue por sobre el travesaño.

En 32 minutos, el arquero Axel Werner se lució con una brillante atajada, poniendo la mano derecha para desviar un cabezazo de Mora, tras centro de Mayada, que tenía destino de gol. En el cierre de la primera etapa hubo una chance para cada uno: del lado de Boca, Centurión fue habilitado por Pavón y remató sobre el cuerpo de Batalla, mientras que en el arco de enfrente probó Mora con una media vuelta, que salió cerca del palo derecho.



JUSTO GANADOR

Boca pareció quedarse en el inicio del segundo tiempo, River volvió apretar en la salida y el elenco de la ribera empezó a cometer groseros errores en defensa, sobre todo del lado de Gino Peruzzi y Fernando Tobio. A los 6 minutos, Mora, el mejor de la cancha, buscó a Driussi en el área y este la bajó de cabeza para Fernández, pero el ex Gimnasia definió mal, al cuerpo de Werner.

La presión de River era un obstáculo que Boca no lograba sortear, y cuando se jugaban 16 minutos Peruzzi perdió la

pelota en la salida con Driussi, este cedió para Martínez y cuando ingresó al área Insaurralde barrió y tocó la pelota con la mano, por lo que Pitana cobró penal.

El propio Driussi lo cambió por gol con una definición con suspenso, ya que Werner adivinó el remate, se inclinó sobre su derecha y estuvo cerca de atajar el derechazo. La apertura del marcador fue un mazazo para el ánimo boquense y un aliciente para River, que empezó a manejar el balón ante la impotencia del rival.

Así fue que con River en alza llegó el segundo gol: "Pity" Martínez ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, Mina picó al primer palo y, ante la pasiva mirada del fondo de Boca, marcó de cabeza.

El gol del zaguero ecuatoriano empezó a ponerle punto final al juego, aunque todavía hubo lugar para una gresca, a los 35

minutos, iniciada por una violenta patada de Insaurralde al juvenil Exequiel Palacios y que terminó con el defensor de

Boca, Benedetto y Driussi expulsados.



Síntesis:

Boca 0 - River 2.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata) Arbitro: Néstor Pitana.

Boca: Axel Werner, Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Sebastián Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Luis Olivera; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el segundo tiempo: 17m Driussi, de penal (R), 24m Mina, de cabeza (R).