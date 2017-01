Igualdad en el amistoso en Santa Fe

Atlético de Rafaela continuó este sábado su rodaje de cara a la reanudación del torneo de primera división del fútbol argentino. En el estadio "15 de Abril" de la capital provincial, igualó 1 a 1 frente a Unión de Santa Fe, al cabo de 65 minutos de juego.

El equipo dirigido por Juan Manuel Llop se imponía con un golazo de Diego Montiel, a través de un remate de media distancia, pero en la segunda parte el equipo santafesino llegó a la paridad con un tanto de cabeza de Emanuel Britez.

La Crema no pudo contar finalmente con el paraguayo Teodoro Paredes, por su problema de pubialgia, motivo por el cual ingresó en el once titular el lateral Eros Medaglia en el costado derecho, pasando Oscar Carniello como marcador central.

En líneas generales el equipo rafaelino tuvo un buen ensayo en todas sus líneas. Ratificando lo que se había trabajado en la semana, Montiel avaló en cancha que terminó siendo una decisión acertada levantar su condición de prescindible de las semanas anteriores, y se perfila como una buena alternativa en el sector central, donde por diversas lesiones y bajas, Atlético ha quedado corto en su plantel.

Recordemos que este fue el primer encuentro amistoso de Atlético en esta pretemporada ante un rival de su misma categoría, ya que previamente había enfrentado a Sp. Belgrano de San Francisco, en dos oportunidades, y a Libertad de Sunchales, en este caso con un elenco alternativo.

El sábado venidero, el conjunto de barrio Alberdi viajará a Rosario para medirse con Newell's Old Boys en otra prueba de fuste. Cabe mencionar que aún no ha tomado participación futbolística la reciente incorporación, el atacante Leandro Díaz.



UNION 1 - ATLETICO 1

Estadio: 15 de Abril. Arbitro: Ariel Ocampo.

Unión: Nereo Fernández; Emanuel Britez, Jonatan Fleita, Leonardo Sánchez, Bruno Pitton; Diego Villar, Facundo Britos, Martin Rivero, Diego Godoy; Federico Anselmo (Andereggen) y Guido Vadala. DT: Juan P. Pumpido.

Atlético Rafaela: Lucas Hoyos; Eros Medaglia, Oscar Carniello, Gastón Campi, Mathias Abero; Gabriel Gudiño, Santiago Paz, Diego Montiel, Kevin Itabel; Fernando Luna y Ramiro Costa.

Goles: 23' Montiel (AR), 54' Britez (U).



LOS SUPLENTES

En el segundo partido fue triunfo de los alternativos de Unión por 3 a 0. Juan Pablo Pumpido puso en cancha a Matias Castro; Ezequiel Spies, Santiago Magallán, Agustín Sandona, Nahuel Zárate; Lucas Algozino, Nelson Acevedo, Mauro Pittón, Walter Bracamonte; Lucas Gamba y Franco Soldano.

Atlético formó con Matías Tagliamonte; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Canavessio, Nelson Benítez; Enzo Copetti, Mateo Castellano, Lautaro Navas, Angelo Martino; Marco Bognino y Manuel Bustos.

Los goles los anotaron Gamba, Algozino y Gallegos.