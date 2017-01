"Me saqué el nylon", sincera confesión de "Tati" Saavedra Deportes 29/01/2017 Darío Gutierrez En una larga charla con LA OPINION, el ex futbolista repasó su trayectoria surgiendo en Libertad, llegando al profesionalismo en Atlético y pasando a Racing donde fue integrante de uno de los mejores planteles, semifinalista de América. Su presente, ayudante de campo de José Cordero en Moreno de Lehmann; y disfrutando de las cosas cotidianas, sin lamentarse que no se haya "salvado" con el fútbol.

Ampliar FOTO LA OPINION EL TATI HOY./ "Yo estoy más para ayudante de campo", reconoció.

En épocas donde era realmente difícil llegar al fútbol profesional, Roberto "Tati" Saavedra lo consiguió. A fines de los '80 y principios de los '90 había que ser "bueno" en serio para tener una posibilidad. Atlético de Rafaela transitaba los primeros años en la B Nacional y en cada mercado de pases llegaban jugadores de manera masiva, los planteles tenían una renovación casi total y prácticamente no había cabida para los elementos locales, inclusive los del Club.

Pero en Libertad de Sunchales se destacaba este delantero rápido y hábil. De lo más saliente en ese momento en la Liga Rafaelina, que convenció al técnico Horacio Bongiovanni y el dirigente Aníbal Carlucci para traerlo a barrio Alberdi.

Estuvo cinco años y en 1996 pasó directamente a un club grande, algo poco frecuente en ese entonces. Y en Racing, tuvo la chance de jugar la Copa Libertadores, donde la Academia llegó a las semifinales. Ese fue su mejor momento, después no se dio una transferencia a Chile y comenzó un periplo por diferentes clubes, sobre todo del ascenso.

A poco más de una década de su retiro, hoy disfruta el fútbol de otra manera, como ayudante de campo en el ámbito local y con las inferiores. Y también de las pequeñas grandes cosas de la vida, después de varias de cal y de arena. Está bien con un trabajo estable y compartiendo con su familia el día a día en Rafaela. Un "Tati" auténtico nos dejó sus sensaciones en esta nota:

-¿Qué cosas te dejó el fútbol?

-Me ha dejado mucho y me ha sacado mucho. Me dio la posibilidad de conocer mucha gente, jugadores, lugares. Y me ha quitado estar mucho con la familia, un montón de cosas que afortunadamente mis hijos y mi familia no me han reprochado todavía. Y espero no me reprochen.

-¿Cuáles son las más lindas, esas que quedan marcadas en un jugador?

-Los debut. En primera en mi equipo, Libertad; anhelaba jugar un Nacional B y lo conseguí en Atlético, donde pasé 5 años muy lindos, pasando buenas y malas. Crecí en Libertad, pero a los 20 años cuando vine a Atlético me dio el salto de jerarquía en el fútbol. Es como mi segunda casa porque me dio todo, más allá que no conseguí muchas cosas. Fueron un campeonato local, en la Reválida no jugué aunque estuve en el plantel, y luego el subcampeonato en ese torneo que ganó Estudiantes y donde después perdimos la semifinal con San Martín de Tucumán. Uno quiere que Atlético siga en primera para bien de la ciudad.

-¿Cuáles fueron los técnicos que más cosas te dejaron?

-En primer término Lechuga (Alfaro), Lito (Bottaniz) y el profe Chiarelli, junto al grupo que estuvo en ese momento en Atlético; después Roberto Rogel, todos dejaron algo, pero el que me bancó y me dio la oportunidad fue Lechuga, no solo por eso sino también por su capacidad. Después tuve técnicos muy buenos, como Miguel Brindisi, Coco Basile, Chiche Sosa, el Tano Pernía. Algunos dirigieron selección, pero yo siempre destaco a Lechuga porque me bancó a muerte pese a que en ese momento algunos dirigentes no querían que juegue en Atlético.

-¿Quién te fue a buscar para que vengas a Atlético?

-Me fue a buscar Aníbal (Carlucci), me trajo y me ha retado, fueron muchas cosas que me pasaron en el fútbol cuando estuve en Atlético. Me tenía cortito y marcó mucho. También destaco a Fontanet (Silvio), que no está más; Carlos Volta, Julio Litvak, que me han ayudado.

-¿Qué amigos te quedaron de esa época?

-Amigo sin dudas Marito Vera, es con quien más contacto tengo. Llegamos juntos al Club. Además, Marcelo Gervasoni, Ale Castro, no quiero nombrar tantos porque a lo mejor me olvido de alguno. En otros pasos que tuve, Bichi Fuertes, Mauro Navas, Tiburcio Serrizuela.

-¿Cuando fuiste a Racing cumpliste el sueño más grande?

-Una expectativa enorme, porque no sabía qué me esperaba en el fútbol grande. Es distinto irse de Atlético a un club chico de primera, que irse a un club grande como Racing. Era incertidumbre porque no sabía con qué me iba a encontrar. En ese momento no estaba ordenado, era la época de Lalin y Otero. Como técnico estuvo Brindisi (un mes y medio), lo echaron y apareció Coco Basile. Pensé que en ese momento era de vuelta a empezar, pero fue una temporada en que se jugaban tres campeonatos y había chances para todos. Jugué Copa Libertadores, donde perdimos en semifinales con el Sporting Cristal en un equipazo, campeonato, Sudamericana. Me iban a vender a Chile (a la Universidad), pero Coco no quiso que me vaya. Fue un año y medio bueno, donde no hice muchos goles, porque siempre digo que fui un delantero sin gol, pero pude jugar mucho y cumplí lo que quería.

-Después te fuiste a Argentinos...

-Quedó Basile y me dijo que si quería buscar continuidad en otro club que lo haga. En ese momento pensé 'por qué no me dejaste ir a Chile'. Pero todo bien, inclusive hace poco me llamó cuando vino para el Tigrecito en Sunchales. Ese año en Argentinos quedó el recuerdo del gol contra River en el partido de la última fecha donde fue campeón. Estuve siete meses. Era un grupo donde asomaban Pocho Insúa, el Lobito Ledesma, Placente, que luego hicieron gran carrera. Quedaron relaciones lindas.

-¿Y de los restantes clubes, qué es lo mejor que te quedó?

-En Antoniana, Racing de Olavarría donde logramos el ascenso del Argentino B al A. Cuando venís para atrás en tu carrera, hacés un repaso y rescatás varias cosas. Acá en Sportivo la pasé muy bien, fueron cuatro meses, cuando me abrieron las puertas Javier Berzero y la dirigencia. Ahora me dieron la oportunidad de dirigir, tanto la comisión anterior como la actual, y agradecido porque le abrieron las puertas también a mi hijo Alejo, que hace cuatro años está en el Club. Nada que ver con el padre, juega de 3 (sonriendo).

-¿Te gusta el fútbol actual?

-Hay que adaptarse. Ha evolucionado todo, y lógicamente los jugadores, hubo muchos cambios en el fútbol y hay que vivir la época actual. No estoy de acuerdo en las comparaciones. Creo que se intenta jugar al fútbol con el espejo del Barcelona, pero está el margen del descenso, que genera presión en los técnicos. Es un poco una nebulosa. El tema es el negocio. Hubo mucha basura alrededor, los técnicos no duran nada, los jugadores quedan seis meses y se van. Los representantes van y vienen, hay jugadores buenos y que te preguntás por qué no juega este pibe, y después te enterás cómo viene la mano. Pasa en todos lados.

-Hace 20 años los futbolistas no ganaban tanto dinero como ahora, sobre todo en los clubes grandes. ¿Pensás en eso?, ¿te lamentás por alguna decisión equivocada?

-Cuando hablo de temas económicos, los errores los comete uno. Estuve mal, pero ahora gracias a Dios y mi familia estoy bien, ahora estoy laburando. Me saqué el nylon como me dicen. Tengo una familia, mis hijos, mi casa, estoy bien. Me acomodé, pero no pongo en el medio que era otra época. Uno ganó su dinero, bien o mal lo he invertido o gastado. Podría estar mejor, laburando pero mejor, sin la preocupación que tuve cuando estuve dos años sin hacer nada luego de retirarme y sacando plata que no tenía que gastar. Ahí reaccioné y ya está: andá a laburar. Empecé de a poco, con gente que me ha ayudado, entre ellos Mario Demarco y Fernando Oggero.

-¿No querés ser técnico?

-Estoy más para ayudante de campo y dirigir en inferiores. Voy a acompañar a José Cordero en Moreno de Lehmann. En Sportivo hicimos un buen trabajo en inferiores, con la quinta división que después fue campeona con Juanchi Orellana. En el fútbol no quiero moverme mucho de Rafaela y zona. Tuve propuestas, pero no quise irme. He vivido tantas cosas en el fútbol que ya no tengo más ganas de hacer los bolsos.