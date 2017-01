El Gobierno dio marcha atrás en su decisión de trasladar feriados

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Luego de las objeciones vertidas por distintos sectores, el Gobierno Nacional decidió anoche dar marcha atrás en su decisión de trasladar los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio, por lo que los mismos permanecerán "inamovibles". Según se informó oficialmente, "el Gobierno Nacional dictará el próximo lunes un DNU rectificador con la decisión de establecer la inamovilidad de los feriados del 24 de Marzo, 2 abril y 20 de Junio".

Además, se señaló en un comunicado de Presidencia, que "la medida fue tomada por el Presidente Mauricio Macri luego de escuchar las diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema, convencido que era la mejor decisión para evitar división y seguir trabajado en pos de la unidad de los argentinos".

Mediante un decreto firmado la semana pasada por el presidente Mauricio Macri, se le dio carácter móvil al feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así como al 2 de abril, Día del Veterano de Malvinas, y el 20 de junio, Día de la Bandera, lo que unió al peronismo, a amplios sectores del radicalismo y a varios gobernadores e intendentes en un contundente rechazo.

Este sábado, antes de conocerse la última resolución del Ejecutivo, el presidente de la UCR, José Corral, y el referente del radicalismo de Santa Fe Mario Barletta se sumaron a la ola de críticas contra el decreto y pidieron al Gobierno que "acepte" esas otras "miradas".

Los dos referentes de la UCR se sumaron así a otros dirigentes oficialistas que cuestionaron la medida y pidieron revisarla como el diputado radical Ricardo Alfonsín y el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, además de aliados como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

"Ojalá que el Gobierno acepte estas miradas y busquemos las mejores soluciones", expresó Corral al referirse a las críticas que despertó la medida tanto entre los organismos de derechos humanos como en el variopinto universo peronista y, ahora, dentro de las filas de Cambiemos.

Corral recordó que "hubo en su momento en el Parlamento diferentes ideas" sobre la conmemoración del último golpe de Estado que sufrió la Argentina, "incluso una iniciativa radical para que sea no un día de feriado, de vacaciones, sino de reflexión y de trabajo en las escuelas". "Por eso comprendemos la preocupación de diferentes instituciones de que esto no signifique olvidar y que no signifique restarle importancia a algo que es tan significativo", subrayó el jefe comunal santafesino.

En este sentido, tras recordar que la UCR "lideró el Juicio a las Juntas Militares y el período de transición con (Raúl) Alfonsín", subrayó "la importancia que tiene esta discusión para los radicales".

A su turno, Barletta defendió que se hayan eliminado los feriados puente pero remarcó que le genera "dudas" que con ese mismo decreto se le haya dado carácter móvil a esos feriados puntuales. "A las autoridades del Ejecutivo les hice llegar mis dudas que me surgieron cuando se conoció el decreto de los feriados", sostuvo el dirigente santafesino en diálogo con Radio 10, tras lo cual aclaró que le "parece bien que se hayan achicado los feriados puente para garantizar los 180 días de clase".

Barletta explicó que "como santafesino" le "hizo ruido el 20 de junio, que también se hizo movible" y precisó: "No me parece adecuado porque tiene que quedar fijo. Otro es el 1 de mayo, que es internacional y es el día del trabajador". La medida adoptada por el Presidente ya había generado un rechazo unánime en el peronismo, donde gobernadores e intendentes salieron a criticar a coro la movilidad del 24 de marzo y algunos de ellos anunciaron que darán asueto en sus respectivas administraciones para ese día.

En este marco, ayer se sumó a esa campaña el exgobernador bonaerense Daniel Scioli y , quien en su cuenta de Twitter escribió: "Mantengamos inamovibles los feriados del 24 de marzo y 2 de abril". También el presidente del PJ, José Luis Gioja se sumó al reclamo de buena parte del peronismo para que el feriado del 24 de marzo sea inamovible, mientras que el expresidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez celebró la iniciativa de varios intendentes de dar asueto en esa fecha.

A través de su cuenta de Twitter, Gioja expresó que "el 24 de marzo y el 2 de abril son fechas emblemáticas que no deben ser corridas" y, junto a una imagen del lema "Nunca Más" y del Cementerio de Darwin, escribió: "¡No nos borrarán la memoria con decretos!".

Por su parte, el exgobernador bonaerense y excandidato presidencial del Frente para la Victoria pidió que se mantengan "inamovibles los feriados del 24 de marzo y 2 de abril" y publicó una imagen en la que se ve una bandera argentina. En la fotografía, publicada en la misma red social, puede leerse una frase que dice: "Que no nos divida lo que nos une. Mantengamos inalterables e inamovibles el Día de la Memoria y el Día del Veterano y Caídos en Malvinas".