Imputaron a Darío F. por robo y amenazas con un arma

En nuestra edición del viernes último informábamos sobre la detención de Darío Orlando F., de 27 años, quien era intensamente buscado por la justicia por el último de sus hechos cometido, que tiene relación con lo ocurrido el 16 de enero último, cuando al intentar junto a un compañero robar en una vivienda de calle Giay al 2000, en barrio Güemes, fue gravemente herido con un arma blanca por la propietaria del inmueble, lo que provocó la hospitalización del delincuente y que se viese frustrado el ilícito.

Pero ya recuperado Darío Orlando F. escapó del Hospital, siendo recapturado por personal policial en la tarde del jueves, por lo que a partir de las 8:30 de la mañana de ayer, en sede de la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Rafaela, se llevó adelante la correspondiente audiencia imputativa a Darío F.

En la audiencia imputativa además del acusado, participaron por el lado del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Martín Castellano. Por el lado de la Defensoría Pública, que ejerció la defensa técnica de Darío F., la Dra. Amalia Cassina; presidiendo la audiencia la jueza en lo Penal de IPP, Dra. Cristina Fortunato.

Tras el inicio de la audiencia, el fiscal Martín Castellano, procedió a hacerle conocer al imputado los hechos que se le atribuyen y su calificación jurídico penal, como así también las pruebas y sus derechos.



PRIMER HECHO

A Darío Orlando F., alias “Darito”, de 27 años, con domicilio en calle Oroño al 600 de esta ciudad, se lo imputó de dos hechos.

El primer hecho, cuya calificación penal es “Amenazas calificadas por el uso de arma, en concurso real con daños simples”, se refiere a lo ocurrido el 12 de enero último, a las 4:30 aproximadamente, cuando Andrés M. ingresó al bar propiedad de su madre, ubicado en calle Ernesto Salva 1332 de esta ciudad junto con su amigo Rodrigo M., con el propósito de buscar una motocicleta; y a los pocos minutos ingresó también al bar el imputado Darío F., quien en un primer momento le requirió con insistencia a Andrés M. que le regale una jarra de bebida ya que no tenía dinero para pagarle, respondiendo la víctima en forma negativa.

Ante esta situación, Darío F. extrajo de entre sus ropas una navaja, exigiéndole bajo amenazas que Andrés M. que le regale una jarra de bebida.

Ante el pedido de Andrés M. para que salga del bar, el imputado se retiró, no sin antes señalarle a la víctima que “iba a volver con el fierro y que me iba a hacer cagar”, mientras exhibía la navaja, causando lógico temor en el denunciante.

A los pocos minutos, el imputado Darío F. y otro sujeto por el momento no identificado comenzaron a arrojar piedras y ladrillos contra el frente del referido bar, además de efectuar algunos disparos al aire presuntamente con un arma de fuego, provocando la rotura de los vidrios de la puerta de ingreso al local.



SEGUNDO HECHO

El hecho más grave y por el cual Darío F. tomó dimensión pública es el acontecido el 16 de enero.

Por este segundo hecho, la calificación jurídico penal es, “Robo calificado por el uso de arma en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada cometida con violencia y amenazas, agravados, a su vez, por la intervención en el hecho de un menor de 18 años de edad”. Para estos delitos la pena mínima contemplada es de 6 años y medio de prisión.

Todo empezó el día 15, entre las 22.00 y las 23.00 de la noche, cuando los imputados Darío F. y el menor de edad Nicolás L. -de 16 años-, se encontraban en el interior de un domicilio ubicado en la calle Miguel Giay 2033 de esta ciudad ingiriendo bebidas alcohólicas.

En la ocasión estaban acompañados por Valeria P. y por sus dos hijos menores de edad.

Alrededor de la medianoche, Valeria P. le preguntó a “F.” y a “L.”, si ya se retiraban de su casa, respondiendo Darío F. que “se iba cuando el quería”.

A los pocos segundos, “F.” se apoderó de manera ilegítima del teléfono celular de Valeria P. -ejerciendo fuerza sobre la víctima- al tiempo que sacó de su bolsillo una navaja con una hoja de 10 cm aproximadamente y la colocó sobre la mesa de la casa, manifestándole en forma intimidante a la dueña de la propiedad que se callara.

A los pocos minutos arribó a la casa Raúl P. -hermano de la dueña de la vivienda-, y en ese contexto “F.” le sustrajo de manera ilegítima y con ejercicio de violencia, el celular que llevaba consigo el nombrado, al tiempo que se dirigió hacia la puerta de acceso a la vivienda y la cerró con candado, expresándoles a sus ocupantes que “de acá no se va nadie”-, restringiendo de ese modo la libertad personal de todos.

Luego de ello, “F.” obligó a Valeria P., a sus hijos y a Raúl P. a ingresar a la pieza de la casa, amenazándolos con un palo de madera existente en el lugar. En ese contexto exigió a Raúl P. que le entregara sus pertenencias, apoderándose mediante el ejercicio de violencia, de dinero en efectivo, tarjetas y documentos personales. Ante la respuesta de que “no tenía nada más”, “F.” le dio un golpe en su cabeza con el palo de madera, provocándole una lesión en la región parietal izquierda.

En medio de amenazas y un ambiente violento Darío F. exigió que le den el aparato celular de la hija de Valeria P.. Esta se interpuso y recibió golpes con el palo en el antebrazo izquierdo y ojo derecho, provocándole lesiones.



CAUTELAR

La audiencia de medida cautelar en esta causa, tendrá lugar el próximo lunes 30 de enero a las 8 de la mañana. Allí a Dario F. se le podría aplicar prisión preventiva.