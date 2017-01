Bullrich: "El tema de migrantes andará bien" Nacionales 29/01/2017 Bryan J. Mayer La ministra de Seguridad se mostró optimista sobre arreglar el problema de los migrantes. También refutó al cónsul de Bolivia y aludió al hackeo de su cuenta de twitter.

Ampliar BULLRICH, "Tenemos una línea de acción". FOTO ARCHIVO NA

(Desde Buenos Aires). - Rogelio Frigerio, ministro de Interior, presentó en las últimas horas el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), un mecanismo para restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y expulsar más rápidamente aquellos que sean condenados por delinquir.

Se espera que el presidente Mauricio Macri firme la resolución en los próximos días. En este sentido, y en medio del ascenso de los máximos oficiales de las Fuerzas de Seguridad que presidió el propio Macri acompañado por Patricia Bullrich, fue que tuve la ocasión de entrevistar a la Ministra para profundizar detalles de estas modificaciones y conocer, además, lo sucedido con su cuenta de Twitter en las últimas horas.

Sobre las modificación en migraciones nos dijo: "Como Ministerio de Seguridad somos uno de los que desarrollamos el nuevo proyecto de migraciones y está muy claro: toda persona que haya cometido un delito en su país o que cometa un delito en la Argentina, si lo cometió no entra y si comete un delito acá se va rápido", sentenció desde un principio la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no sin antes aclarar que "eso no tiene nada que ver con todos los inmigrantes que trabajan y estudian en la Argentina. Sobre el cónsul de Bolivia manifestó: “que respete al Estado argentino”, ya que en las últimas horas se escuchó la palabra de Jorge Ramiro Tapia Sainz en distintos medios de prensa criticando la figura de la Ministra, mostrándose “indignado” por las frases de Bullrich, la cual identificó a los ciudadanos “peruanos, paraguayos y bolivianos” como responsables directos del crecimiento del narcotráfico en nuestro país. Por eso y los cuestionamientos a las medidas prontas a tomar Bullrich pidió al cónsul de Bolivia “que respete las decisiones del Estado Argentino”, pidiéndole que “si tiene alguna queja se dirija por las vías correspondientes y no por los medios de comunicación", enfatizando en que "no puede ser un comentarista de las decisiones de varios Ministerios de nuestro país y que llevará la firma del Presidente".

También tuvo una respuesta a Justicia Legítima, pues durante la semana la presidenta de la agrupación kirchnerista, María Laura Garrigós de Rébori, arremetió contra la eficacia del plan del gobierno al decir que no se podrá impedir el ingreso o promover la expulsión de un individuo mientras no posea un fallo firme en su contra y los acusó de solamente “generar noticias rimbombantes para dar respuesta a lo que la gente quiere escuchar”. En este sentido, Bullrich expresó que aquella persona que “está con un proceso (Judicial) en trámite de etapa indagatoria en su país de origen por trata o narcotráfico tendrá que esperar el fin de su proceso y recién podrá venir cuando lo declaren inocente", mientras tanto "las personas que son juzgadas por un hecho cometido en la Argentina, la ley dice que esas personas pueden ser sacadas a su país a la mitad de la condena", aclarando entonces que "por lo tanto la materia penal no se cambia" pero "lo que sí puede hacer el Gobierno es que si una persona miente en su domicilio o realiza actos delictivos que tienen una pena privativa de la libertad podrán ser echados del país y tendrán una cantidad de años de restricción para volver a entrar al país". También afirmó que "quienes ya hayan cumplido su condena también pueden ser expulsados del país dependiendo del tipo de condena".



SOBRE EL HACKEO

DE SU CUENTA

Fuertes tweets se vieron escritos desde la cuenta personal de Bullrich, tales como su propio número telefónico personal y aseveraciones como “hago oficial mi renuncia como Ministra de Seguridad”. Bullrich comentó sobre esto que "ahora están los técnicos viendo qué fue lo qué pasó: cambiaron el email por lo tanto se hace difícil entrar". Asegurando que como paso siguiente "se va hacer un comunicado anunciando oficialmente esto y seguramente haremos la denuncia". Lamentó que "es una cuenta normal, con una clave normal", pero sentenció que "además de la investigación nosotros tenemos una línea de acción y la vamos a seguir adelante hagan lo que hagan, no nos importa". Sobre el número publicado en uno de los tweets reconoció que "publicaron mi número de teléfono personal y sé que hasta recién recibí cerca de tres mil mensajes", al finalizar la entrega de sables a los oficiales de las Fuerzas de Seguridad por parte del propio presidente Macri.