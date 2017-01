Crece el malestar y las protestas por límites migratorios de Trump Internacionales 29/01/2017 Redacción El presidente habló con líderes mundiales tras la alarma generada por su decreto para cerrar la frontera de EE.UU. a inmigrantes y refugiados de siete países. Caos legal en aeropuertos y ola de protestas.

Ver galería 1 / 2 - FOTO AFP-NA PROTESTAS. En Estados Unidos se replican los reclamos. HOLA TRUMP. El presidente habló con líderes mundiales.

WASHINGTON, 29 (AFP-NA). - Luego de una semana como presidente, Donald Trump habló este sábado por teléfono con varios líderes mundiales, en medio de una creciente alarma internacional generada por sus decretos para limitar drásticamente la inmigración musulmana en Estados Unidos. Trump se comunicó durante la jornada con el primer ministro japonés Shinzo Abe, con la canciller alemana Angela Merkel, con el presidente ruso Vladimir Putin y con el mandatario francés François Hollande.

En el aeropuerto internacional "John F. Kennedy" de Nueva York se concentraron decenas de personas para rechazar la aplicación de este decreto que restringe las libertades. La escena se reprodujo en otras terminales áreas de ciudades estadounidenses.

Un comunicado de la presidencia francesa indicó que Hollande le solicitó a Trump que se respetará el principio de acogida de refugiados y le advirtió sobre las consecuencias del proteccionismo comercial que impulsa. Hollande "recordó su convicción de que el combate por la defensa de nuestras democracias" solo es "eficaz" si se basa en el "respeto de los principios que las fundan, en particular, la acogida de refugiados".

Además, "advirtió de las consecuencias económicas y políticas de un enfoque proteccionista", de acuerdo a la nota oficial. Por su lado, el Kremlin señaló que Putin y Trump acordaron en su diálogo telefónico mantener relaciones "de igual a igual" y se expresaron "a favor de la puesta en marcha de una coordinación real de las acciones rusas y estadounidenses para destruir al EI y otras agrupaciones terroristas en Siria".

El presidente estadounidense también conversó con el primer ministro japonés Abe, a quien le ratificó el "férreo compromiso" de su país con la seguridad de Japón, según informó la Casa Blanca en un comunicado. También se anunció que Abe será recibido por Trump en Washington el 10 de febrero próximo.

Estas conversaciones dieron a Trump una oportunidad de explicar sus nuevas políticas contra refugiados e inmigrantes, que han conmocionado a gran parte del mundo, particularmente su decreto para frenar temporalmente las llegadas de refugiados e imponer controles estrictos a viajeros de siete países musulmanes.



INVESTIGACIONES

EXTREMAS

La medida sobre la inmigración musulmana cumple con una de las promesas más controvertidas de la campaña, cuando Trump dijo que iba a contener la inmigración de varios países musulmanes que, según él, suponen una amenaza terrorista para Estados Unidos, y someter a los viajeros de esas naciones a "investigaciones extremas". "Esto es muy importante", dijo el presidente el viernes en el Pentágono después de firmar la orden ejecutiva titulada "Protección de la nación contra la entrada de terroristas extranjeros en Estados Unidos".

El decreto suspende el programa estadounidense de acogida de refugiados durante al menos 120 días, mientras se concreta el futuro sistema de verificación de visas. También prohíbe la entrada a Estados Unidos de viajeros procedentes de países de mayoría musulmana -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- durante 90 días.



DETENCIONES

EN MARCHA

Las autoridades no perdieron tiempo en implementar la orden de Trump para frenar la llegada de musulmanes, reteniendo a viajeros en aeropuertos estadounidenses a pocas horas de que se firmaran las nuevas medidas, según informaron este sábado medios locales.

El diario The New York Times señaló que agentes aeroportuarios empezaron el viernes por la noche a detener a viajeros, después de que se anunciara el decreto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró esperanzado en que estas medidas sean "temporales" ya que "la necesidad de proteger a los refugiados nunca ha sido tan grande como ahora", según expresó su portavoz Stéphane Dujarric.



RECURSO JUDICIAL

CONTRA EL DECRETO

Varias asociaciones estadounidenses de defensa de los derechos civiles no tardaron en reaccionar y presentaron este sábado un recurso judicial contra el decreto. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York después de que varios viajeros fueran detenidos la noche del viernes en el aeropuerto JFK de Nueva York en base al decreto recién promulgado. Uno de los detenidos, de origen iraquí, trabajó para el gobierno estadounidense en Irak durante 10 años y otro vino a Estados Unidos a reunirse con su esposa, que trabaja para una empresa contratista estadounidense, precisa la demanda.

El extrabajador para el gobierno, Hameed Khalid Darweesh, fue liberado poco más tarde y habló con los periodistas en el aeropuerto. Interrogado sobre qué le diría a Trump dijo que "me gusta él. Pero no lo sé. Esta es una política que no conozco. El es un presidente. Yo soy una persona normal".