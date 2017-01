Lacava destacó la figura del ex gobernador Obeid Locales 29/01/2017 Redacción Para el dirigente justicialista y ex diputado provincial, Obeid "honró la política y la gestión de gobierno". Y dijo que "fue uno de los mejores gobernadores, para muchos el mejor, que tuvo la Provincia de Santa Fe".

Ampliar FOTO ARCHIVO OBEID. Se cumplieron tres años de su deceso.

"Seguramente pasarán los años y el "Turco" Obeid será recordado siempre como un político decente que no robó, que no se sirvió de la política sino que sirvió a ella y que hizo de la transparencia y la eficiente gestión de gobierno, un objetivo permanente de su militancia y acción política". Así comienza una especie de carta pública del ex diputado provincial y dirigente peronista santafesino, Mario Lacava, dedicada a recordar a Jorge Obeid al cumplirse ayer tres años de su muerte.

Afirma que "Obeid entendía la política como el ejercicio de la acción transformadora para que las sociedades progresen y la gente viva cada día mejor. Fiel y coherente con ese pensamiento, se desempeñó bajo esas premisas todos los años que le tocó gobernar la ciudad y la Provincia de Santa Fe".

Según Lacava, el ex gobernador "consideraba que toda acción transformadora debía estar presidida y guiada por una doctrina y principios transformadores, por eso abrazó el justicialismo durante toda su vida, entendiendo que allí estaban los fundamentos las bases y banderas que permitieran mejorar la sociedad y lograr las transformaciones necesarias para lograr una mayor igualdad, inclusión social y oportunidades para todos de mejoramiento personal y familiar, en el marco de una sociedad socialmente integrada y justa, económicamente libre y políticamente soberana".

Asimismo, consideró sin vueltas que Obeid "fue uno de los mejores gobernadores, para muchos el mejor, que tuvo la Provincia de Santa Fe". "Durante dos períodos su acción de gobierno estuvo dirigida a apuntalar desde el Estado el desarrollo económico productivo y la creación de empleo; la inclusión social; la integración territorial provincial y el fortalecimiento institucional", expresa en ese documento. "Practicó para ello un fuerte liderazgo basado en el diálogo, la persuasión y la apertura política y la descentralización de la administración y los recursos en los territorios, municipios y comunas y entidades intermedias sociales de la comunidad organizada", añade.

Lacava señaló que Obeid, quien fue gobernador de Santa Fe entre 1995 y 1999 en lo que fue su primer mandato y entre 2003 y 2007, fue un "político moderno que creyó en la necesidad de un Estado fuerte, capaz de intervenir en la economía para promover el desarrollo productivo con políticas activas y para lo cual era indispensable tener recursos genuinos, administrados con decencia y austeridad y gastados en prioridades y obras que le lleguen a la gente".

"Y así lo hizo en la municipalidad de Santa Fe y en sus dos gestiones de gobierno provincial, producto de lo cual quedan como testimonios los superávit fiscales que, sin endeudamientos ni aumentos de impuestos, permitieron la ejecución de una extraordinaria obra pública en caminos, puentes, puertos, en parques industriales e infraestructura en general diseminados en todo el territorio provincial, que atrajeron las inversiones productivas a radicarse y a generar empleos en una Provincia confiable y decentemente administrada", subraya Lacava.

Por último, destaca que "aquel "No robar, no mentir y no holgazanear" que guió su acción y gestión pública desde que se hizo cargo de la Intendencia de la ciudad de Santa Fe, es y será una consigna a respetar por quienes lo quisimos y recordamos tanto".