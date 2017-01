F1: la lista definitiva de equipos y pilotos Deportes 29/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS F1 LIVE FERRARI. Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen seguirán en la casa de Maranello. RED BULL. Quiere luchar por el título con Max Verstappen y Daniel Ricciardo.

La grilla de equipos y pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2017 quedó definitivamente conformada tras anunciarse que Manor no estará presente al no lograr un comprador.

En consecuencia, serán diez las escuderías que participarán desde el Gran Premio de Australia, varias de las cuales renovaron sus vínculos con los pilotos que compitieron en 2016.

Sin embargo, el equipo que dominó los últimos tres años, se vio obligado a cubrir la butaca que dejó vacante el vigente campeón Nico Rosberg, que será reemplazado en la conducción del Mercedes por Valtteri Bottas, flamante compañero de Lewis Hamilton.

Sin duda, esa novedad es la más trascendente, ya que las otras estructuras de primera línea no ofrecerán variantes para este nuevo campeonato.

A raíz del sorprendente retiro del alemán Rosberg, los mayores cambios se dieron en Williams, ya que la marca británica no podrá seguir teniendo en sus filas a Bottas, por lo que debió convencer para que continúe otra temporada a Felipe Massa.

El brasileño había comunicado su alejamiento de la Fórmula 1, pero ante la ausencia de un piloto experimentado, Williams decidió renovarle el vínculo para que acompañe al juvenil canadiense Lance Stroll.

Ferrari mantendrá en su alineación a Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen, mientras que Red Bull vuelve a confiar en el potencial de Daniel Ricciardo y Max Verstappen.

Por el lado de McLaren, continuará Fernando Alonso, que formará dupla con el belga Stoffel Vandoorne, el flamante sucesor de Jenson Button.

Además de Stroll y Vandoorne -disputó un Gran Premio en la temporada anterior tras no haber sido habilitado Alonso por su accidente en Australia- debutarán en la máxima categoría otros dos pilotos, Esteban Ocón y Pascal Wehrlein.

La parrilla -equipos, números, pilotos y nacionalidades- se integrará de la siguiente manera:

Mercedes: 44 Lewis Hamilton (Gran Bretaña) y 77 Valtteri Bottas (Finlandia).

Red Bull: 3 Daniel Ricciardo (Australia) y 33 Max Verstappen (Holanda).

Ferrari: 5 Sebastian Vettel (Alemania) y 7 Kimi Räikkönen (Alemania).

Force India: 11 Sergio Pérez (México) y 31 Esteban Ocón (Francia).

Williams: 19 Felipe Massa (Brasil) y 18 Lance Stroll (Canadá).

McLaren: 14 Fernando Alonso (España) y Stoffel Vandoorne (Bélgica).

Toro Rosso: 26 Daniil Kvyat (Rusia) y 55 Carlos Sainz Jr. (España).

Haas: 8 Romain Grosjean (Francia) y 20 Kevin Magnussen (Dinamarca).

Renault: 27 Nico Hülkenberg (Alemania) y 30 Jolyon Palmer (Gran Bretaña).

Sauber: 9 Marcus Ericsson (Suecia) y 94 Pascal Wehrlein (Alemania).



PRESENTACIONES

Uno de los mayores atractivos, previo al comienzo de la temporada, será descubrir cómo son los nuevos autos que tanto prometen para 2017. Muchos aseguran que el público se sorprenderá por la renovada estética de los monopostos.

Hasta el momento, seis de los diez equipos confirmaron las fechas de sus presentaciones, en tanto que se espera el anuncio de los cuatro restantes.

El detalle es el siguiente: 21 de febrero, Renault; 22 de febrero, Force India y Sauber; 23 de febrero, Mercedes y 24 de febrero, Ferrari y McLaren.

Todavía no definieron sus fechas las escuderías Red Bull, Williams, Toro Rosso y Haas.