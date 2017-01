Triunfo del Bicho Verde Deportes 29/01/2017 Redacción BASQUETBOL

El viernes retomó su participación, tras el receso, Unión de Sunchales en el torneo Federal. El equipo de Martín Méndez se llevó una trabajosa victoria en La Fortaleza del Bicho ante Central Olímpico de Ceres por 77 a 69.

Luego de un primer tiempo adverso, Unión reaccionó tras el descanso y consiguió el décimo triunfo, con Porta (27) y Wall (19) como figuras. Cabe acotar que en esta segunda parte del torneo, el equipo sunchalense sumó al pivot Gonzalo Sotelo, mientras que no siguen el entrerriano Pablo Jacquet y el rafaelino Ignacio Colsani, este último por lesión.

Síntesis: Unión 77 vs. CAOC 69. Estadio: “La Fortaleza del Bicho”. Parciales: 11-16, 27-41 y 51-59.

Unión: Correnti 11, Pennacino 7, Wall 19, Giletto 10 y Porta 27 (FI). Porchietto 3 y Sotelo 0. DT. M. Mendez.

CAOC: Rizzo 15, Lizarraga 19, P. Pérez 9, Buticci 3 y Yapur 21 (FI) D. Pérez 0, Salicrú 0 y Quintana 2. DT. E. Lancellotti.



DERROTA DE LOS SPURS

Los Pelicans superaron a San Antonio en New Orleans por 119 a 103 en una nueva jornada de la NBA y le cortaron al equipo texano una seguidilla de cinco victorias consecutivas. Emanuel Ginobili volvió a sumar buenos minutos en los Spurs y aportó a su equipo en diferentes aspectos del juego. En los 15 minutos que estuvo en cancha sumó 7 puntos (2/6 en dobles y 1/1 en triples), los cuales acompañó con 4 asistencias, 1 recupero de balón, así como también 1 pérdida.