Ecclestone descartó una nueva categoría

Ampliar FOTO MOTORSPORT BERNIE ECCLESTONE. No quiere dañar a la Fórmula 1.

Bernie Ecclestone niega que quiera crear una categoría para luchar con la Fórmula 1. El empresario británico desmintió rotundamente los rumores que daban cuenta de un eventual proyecto de creación de una nueva categoría al señalar que no haría nada que pudiera dañar la Fórmula 1 que él ayudó a construir.

En un comunicado enviado a Reuters, terminó con las especulaciones que surgieron en los días siguientes a su despido. "Quiero desmentir los rumores que indican que voy a comenzar una categoría para competir contra la Fórmula 1. He construido el campeonato durante casi cincuenta años y lo que menos quiero es verlo dañado", enfatizó.

"Los nuevos propietarios van a gestionar la compañía de manera distinta a como yo lo hice. Mi objetivo era producir resultados financieros a los accionistas, lo que hace un director ejecutivo. Me encantaría haber visto lo que Chase Carey es capaz de hacer. Espero que los aficionados a la Fórmula 1 lo aprecien", reconoció.



CRITICAS DE FLAVIO BRIATORE

La estancia de Flavio Briatore, hombre de negocios, en la Fórmula 1, estuvo fuertemente ligada a Bernie Ecclestone. El empresario británico siempre confió en el gentleman Flavio, hasta el punto de apoyar económicamente sus aventuras en la Fórmula 1 y darle siempre su apoyo, incluso cuando Briatore entró en una batalla de cuentas pendientes con Max Mosley.

Flavio no dudó en dar su opinión sobre el reciente despido de Bernie Ecclestone una vez que los derechos comerciales pasaron a manos de Liberty Media. "Ellos no han sido elegantes. Estoy muy unido a Bernie por nuestros negocios del pasado y compartimos la misma visión de la Fórmula 1 a la que Bernie le dio fama y éxito", le dijo Briatore a La Gazetta dello Sport.

Briatore no está contento con la actual situación de la Fórmula 1 en la que parece que equipos y circuitos están ahogados. "La situación de la Fórmula 1 es preocupante. La mayoría de equipos están en crisis y con dificultades económicas; los circuitos igual. Silverstone está en peligro, es la última temporada de Singapur y parece que también de Malasia", concluyó.



LAS EXPECTATIVAS DE ALONSO

"No creo que se pueda batir a Mercedes. Están haciendo un trabajo increíble. Lo hicieron todo en 2014, cuando su ventaja era de un segundo. En 2015 y 2016 se ha reducido, están perdiendo terreno, pero están viviendo del fantástico primer año que hicieron. Por este motivo, 2017 es un momento de esperanza con los cambios reglamentarios, donde todos empezaremos más o menos de cero", sostuvo Fernando Alonso.

El español, bicampeón mundial de Fórmula 1 con Renault y actualmente en McLaren, se ilusionó con "estar a la altura y poder luchar no solamente contra Mercedes, sino también con Red Bull, que tuvo un notable crecimiento el año pasado y que tiene dos pilotos tremendamente veloces, como Ricciardo (Daniel) y Verstappen (Max)".