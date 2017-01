Botta llega a San Lorenzo

BUENOS AIRES, 29 (NA) - San Lorenzo ya encontró reemplazante ante la inminente venta del mediocampista ofensivo Sebastián Blanco al Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, al tener "casi cerrada" la incorporación del exTigre Rubén Botta. Fue el propio Botta, actualmente en el Pachuca de México, quien confirmó que el "martes a más tardar estaría en la Argentina" para cerrar los últimos detalles de su incorporación.

"Todo está casi cerrado y estoy muy feliz por ir a San Lorenzo. Hablé con Marcelo (Tinelli) y con Matías (Lammens). No tuve la suerte de hablar todavía con Diego (Aguirre), pero me avisaron ellos que estaba todo casi cerrado", informó en una entrevista con TyC Sports.

El futbolista sanjuanino, formado en Boca Juniors y que inició su carrera profesional en Tigre, está pasando un buen momento en Pachuca, de México, por lo que lo sorprendió la facilidad con la que se dio la negociación. "Me sorprendió todo porque estaba muy bien y no pensé que me iban a dejar ir en este momento que me siento muy bien. Estoy pasando un muy buen momento. Estoy muy contento por estar en este nivel y volver a Argentina, que es lo que tanto quería. Tengo que arreglar unas cosas acá. Martes a más tardar estaría en Argentina", señaló quien marcó seis goles en 30 partidos en la temporada 2016.

La transferencia del exjugador de Inter de Milan se haría por 1,5 millones de dólares a cambio de la totalidad de su ficha. San Lorenzo sería el sexto club en la carrera profesional de Botta, tras sus pasos por Tigre, Inter, Livorno, Chievo Verona y Pachuca. Botta es el segundo refuerzo de San Lorenzo después del mediocampista paraguayo Robert Piris Da Motta, proveniente de Rubio Ñu. Su llegada viene para hacer olvidar lo más rápido posible la inminente salida de Sebastián Blanco, quien continuará su carrera en el Portland de Estados Unidos por cinco millones de dólares.

Durante el mercado de verano, el equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre transfirió a tres de sus titulares: Emmanuel Mas (Trabzonspor de Turquía), Martín Cauteruccio (Cruz Azul de México) y ahora Blanco (Portland Timbers).