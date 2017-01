El Atlético pierde terreno Deportes 29/01/2017 Redacción ESPAÑA

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA EMPATE. Nicolás Gaitán maneja un avance del Atlético de Madrid, que se aleja de la punta.

El Atlético de Madrid (4º) dirigido por Diego Simeone no pasó del empate sin goles en su visita al Alavés (12º) de Mauricio Pellegrino y se dejó dos puntos que pueden suponer la despedida definitiva en la lucha por el título de la Liga de España. Pese a que podía meter presión a sus predecesores (Real Madrid, Sevilla y Barcelona) al ser el primero en jugar en este 20ª jornada, el Atlético apenas dio muestras en Vitoria de ser un equipo que quiere pelear por el título de Liga. Solo en los minutos finales, los madrileños dieron la impresión de querer ir a por el partido. El argentino Nico Gaitán tuvo la ocasión más clara para el Atlético en un mano a mano que falló ante Fernando Pacheco (77), pero el ímpetu rojiblanco no fue mucho más allá y Theo Hernández perdonó la vida a los de la capital al errar otro uno contra uno ante Moyá. Con este punto, el Atlético se mantiene en el cuarto puesto provisional de la Liga, pero a 7 puntos del líder Real Madrid, que además tiene dos partidos menos. Los de Simeone no solo pueden perder más terreno contra el trío de cabeza, sino que al final de la jornada podría verse superado por la Real Sociedad y quedar fuera de los puestos de Champions. En el otro partido disputado este sábado, el Villarreal ganó por 2-0 al colista Granada y se acerca a solo dos puntos del Atlético.



EN FRANCIA

El Lyon, cuarto clasificado de la Ligue 1 francesa, se alejó un poco más de su objetivo de alcanzar el podio de la clasificación para lograr un billete para la próxima Liga de Campeones, al caer 2 a 1 en casa ante el Lille, este sábado en la 22ª jornada. Tras este revés, el equipo lionés sigue a 8 puntos del tercer puesto del París Saint-Germain, que podría ampliar la diferencia entre ambos si puntúa este domingo en su duelo ante el líder Mónaco. Este sábado se disputaron otros cinco partidos, entre los que destacó la victoria 2 a 0 fuera de casa del Burdeos en Nancy (14º), que le permitió ponerse sexto. Rennes (9º) sufrió para salvar al final un empate en casa con el Nantes (12º), mientras que el Dijon (13º) logra tres valiosos puntos en la lucha por la salvación, con un 3-2 en el campo del colista Lorient (20º).