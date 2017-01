Actualmente existe una versión más tranquila de Diego Maradona. Desde hace un tiempo, el exentrenador de la selección Argentina vive con más serenidad, reconoció a Jana y Diego Jr. y hasta se amigó con la FIFA. Sin embargo, parte de su pasado dista mucho del actual Diego.



UNA CONFESION



En diálogo con el Canale 5, de la cadena italiana Mediaset, el astro surgido de la cantera de Argentinos Juniors contó detalles de su relación con las drogas. "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, en Barcelona. Fue el error más grande de mi vida", dijo el exfutbolista, y rápidamente reconoció que lleva 13 años sin consumir, algo que le produjo un cambio radical.



Prosiguiendo con la entrevista, de acuerdo a la réplica de Crónica el exastro del fútbol mundial sostuvo que "el problema más grande fue el de la droga. La droga mata. Yo soy muy afortunado, porque si continuaba así, hoy estaría muerto. Hace 13 años que no consumo. Hoy puedo levantarme a la mañana y ver a mis hijos y nietos".



LE PEGO A ICARDI



Ademá, Maradona volvió a hablar de Mauro Icardi, a quien considera un traidor.



"Uno no puede traerlo a la casa, a una cena, y luego esposarse con la mujer. Icardi es un traidor. Será un gran jugador, no digo que no. Pero lo que le hizo a Maxi López es de traidor y eso, en el fútbol y en la vida, se paga".



Finalmente, comentó -al tiempo que comparó al goleador del Inter con otro romperredes, tal el caso de Gabriel Omar Batistuta- que "a veces Icardi hace goles, pero no es Batistuta. Batistuta es diez Icardi".