Importante incendio hubo en dos casas de Susana

Un incendio con abundante emanación de humo, se registró en dos viviendas linderas ubicadas en la intersección de calles Vassolo y Colón de la localidad de Susana pasado el mediodía de ayer. Aunque si bien ocurrieron daños materiales, afortunadamente no hubo heridos de gravedad ni víctimas que lamentar.

Todo se inició a las 12:15 aproximadamente en un galpón subdividido en dos casas independientes con separaciones de durlock. En cada una de esas casas vive un matrimonio; siendo que en una de ellas la familia se compone de dos abuelos y una niña.



EL HECHO

LA OPINION estuvo presente en el lugar del hecho y dialogó además con el oficial Cristian Cobacho, subjefe del cuartel central de Bomberos Zapadores de Rafaela, a cargo de la intervención.

“El fuego estaba concentrado en una de las habitaciones -dijo el bombero Cobacho-. Había mucho humo ya que además de tener medianeras de durlock y las paredes internas también; las dos casas compartían el techo en común que tenía un cielorraso de PVC y lana de vidrio, todos materiales altamente combustibles”. “Al estar todo interconectado, el fuego ganó las dos casas”, explicó.

En cuanto a las causas del siniestro, el subjefe del cuartel de Bomberos Zapadores explicó que, “los primeros indicios estarían orientados a un cortocircuito de un aparato eléctrico, pero no se debe descartar ninguna otra causa”, señaló. Sobre este punto, según comentaban vecinos del barrio informalmente, el fuego se habría iniciado por un desperfecto eléctrico en un televisor o ventilador, aunque esto es materia de análisis.

En cuanto a daños en las dos casas, las pérdidas de bienes muebles son casi totales, y con respecto a la estructura de las dos casas, Cobacho explicó: “Hay que rever la estructura completa de las casas; y en cuanto a otros bienes, televisores, DVD, ropa, aire acondicionado split, todo se perdió”, dijo.

Si bien no hubo heridos por quemaduras, uno de los dueños de casa debió ser contenido por familiares y personal de Bomberos y Policía por su estado de shock, hasta la llegada de una ambulancia de Presto que llevó a uno de los matrimonios al Hospital “Jaime Ferré”, con oxígeno en el hombre, presuntamente por la inhalación de humo.

Trabajó en el lugar una dotación de Bomberos Zapadores de Rafaela con colaboración de Bomberos Voluntarios de Angélica, y personal policial de la Subcomisaría 16ª de Susana. También se hizo presente el servicio de Emergencias Presto, y la Comuna de la localidad aportó camiones cisterna de apoyo al trabajo de la autobomba.



PARA DESTACAR

Es de destacar que todo el pueblo se movilizó ofreciendo solidariamente su ayuda a los damnificados, ya sea para retirar los muebles quemados o lo que fuere necesario.

También personal de la Comuna de Susana se hizo presente rápidamente llevando agua y comestibles a las familias afectadas, además de poner a la Comuna a disposición de lo que los damnificados puedan necesitar.



BARRIO PIZZURNO

Siendo las 17:40, los Bomberos Zapadores de Rafaela tuvieron una nueva salida, al conocerse la noticia de que en calle Dimas Mateos al 1200, en Barrio Pizzurno, un grupo de unas 14 palmeras habían tomado fuego.

Consultado el oficial de Bomberos Zapadores Cristian Cobacho por este hecho, este señaló que el fuego se originó por “agentes extraños al lugar del hecho” y por “llama directa”, lo que significa que podría haber sido ocasionado por un transeúnte, alguien que tiró un cigarrillo encendido, o causas similares.

“Afortunadamente se pudo contener el fuego y las plantas pueden recuperarse -agregó Cobacho-. Primero se prendió una y luego por efecto dominó, por la cercanía entre ellas y lo combustible de la madera, se encendieron las otras”, aunque todo quedó allí.



BARRIO 9 DE JULIO

La tercera salida del día para los Zapadores en la jornada de ayer fue a las 18:55.

En pleno barrio 9 de Julio, en calle Rosario entre Bernardo de Irigoyen y Pellegrini, en un predio de la EPE, se prendieron fuego pastos y malezas y un montículo de basura, siendo extinguido sin mayores dificultades.