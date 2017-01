Una nueva prueba Deportes 28/01/2017 Redacción Atlético de Rafaela visita hoy, desde las 9, a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril. La “Crema” continúa sumando rodaje de cara al reinicio del torneo de primera.

Para seguir con la puesta a punto, Atlético de Rafaela jugará hoy desde las 9 un nuevo amistoso y en condición de visitante. Esta vez el rival será Unión de Santa Fe y se disputarán dos partidos en el estadio 15 de Abril y con ingreso únicamente para la prensa. Si bien el entrenador Juan Manuel Llop no confirmó la alineación titular, lo ensayado en la semana dejan en claro la idea que tiene en mente el DT.

Si bien Kevin Itabel se entrenó de manera diferenciada en los últimos días no tendría inconvenientes para estar de la partida, saliendo así de la formación Angelo Martino.

El flamante refuerzo, Leandro Díaz, también viajará hoy a Santa Fe y probablemente sume algunos minutos de fútbol en el elenco alternativo.

Por un lado, los titulares de la “Crema” formarán con: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Santiago Paz e Itabel; Fernando Luna, Ramiro Costa.

El otro equipo que presentaría Atlético sería con: Matías Tagliamonte; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Canavessio y Nelson Benítez; Enzo Copetti, Mateo Castellano, Lautaro Navas y Martino; Mauro Albertengo y Robin Ramírez o Manuel Bustos.

Luego de este nuevo encuentro amistoso, Atlético ya disputó dos vs Sp Belgrano de San Francisco y otro (con un equipo alternativo) ante Libertad de Sunchales, los dirigidos por “Chocho” Llop enfrentarán a Newell’s en Rosario, el próximo sábado, y se buscaría realizar otro cotejo más para el sábado 11 de febrero, si es que finalmente el torneo se reinicia el 17.



UNION, EL RIVAL

Unión de Santa Fe no presentará una formación titular como sí lo hará Atlético para disputar el encuentro amistoso de este sábado. La idea de Juan Pablo Pumpido, DT “Tatengue”, es poner en cancha un mix de jugadores.

De esta manera, para el primer juego el equipo sería con: Nereo Fernández; Emanuel Britez, Jonathan Fleita, Leonardo Sánchez y Bruno Pittón; Diego Villar, Facundo Britos, Martín Rivero y Diego Godoy; Guido Vadalá y Federico Anselmo. Mientras que la otra formación que presentará el ‘Tate’ tendrá a: Matías Castro; Ezequiel Spies, Rolando García Guerreño, Agustín Sandona y Nahuel Zárate; Lucas Algosino, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Walter Bracamonte; Lucas Gamba y Franco Soldano.