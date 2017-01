“Si estamos convencidos, todo se puede lograr”, señaló Díaz Deportes 28/01/2017 Martin Ferrero Leandro Díaz se mostró contento tras su llegada a la “Crema” y rápidamente firmó su contrato para estar a disposición de "Chocho" Llop en el entrenamiento de ayer por la mañana. De esta manera, los de Alberdi se aseguraron el delantero que pretendía el DT y así, ya sin cupos para incorporar, se retiran del mercado de pases.

Ampliar FOTO LA OPINION YA ENTRENO. / Leandro Díaz, que llegó el jueves por la noche, ayer a la mañana se sumó al plantel de "Chocho" Llop.

Mientras se aguarda por la recuperación de Emiliano Romero, Atlético de Rafaela no quiso seguir perdiendo el tiempo y cerró la llegada del delantero que pretendía el entrenador: Leandro Díaz. Sin muchas idas y vueltas, el ex Sarmiento de Junín arribó al club de Alberdi, firmó el contrato por 18 meses (con cláusula de salida en junio próximo) y se puso a las órdenes de Juan Manuel Llop en el entrenamiento matutino de ayer en el predio del Autódromo. “Estoy contento, me encontré con buenos compañeros y feliz, ya no aguantaba más no estar en un club entrenando así que con muchas ganas”, fueron las primeras palabras del delantero como nuevo jugador de la “Crema”.

Sobre cómo se da su llegada Díaz contó: “Ya el técnico me había llamado el 10 de enero yo tenía que salir de Sarmiento, pude arreglar los papeles y venir”. Y el interés que demostró Llop ayudó muchísimo en su decisión final: “Me llamó el técnico, creo que eso fue lo más importante, después también lo hicieron los dirigentes y eso para un jugador es muy importante que te quieran todos, después se encargó mi representante”, manifestó el tucumano de 24 años.

En Sarmiento, donde estuvo el último semestre, jugó 8 partidos y anotó 10 goles y “rescindí de común acuerdo con el club”, señaló Díaz que luego sumó: “Me sentía incómodo en algunas cosas que no compartía con el presidente y me tuve que ir yo”.

Delantero, surgido en Lanús y con paso por Tigre, Huracán, Everton de Chile, Atlético Tucumán y Ferro llega a Rafaela “más maduro, ya tengo 24 años y pasaron muchas cosas que a veces uno no las puede prevenir pero son sosas que pueden pasar, estoy contento y espero poder darle al club algo lindo”, apuntó.

Con respecto a su nuevo equipo y al objetivo de permanencia, Leandro Nicolás Díaz contó: “Al equipo lo vi muy bien en el torneo, al estar también en la tabla de abajo con Sarmiento lo mirábamos mucho, el equipo juega muy bien, no tuvo mucha suerte pero anduvieron bien en todos los partidos, ningún equipo fue superior y tengo muchas ganas de estar, de sumar desde el lugar que me toque estar, tirar para adelante porque va a estar muy difícil estos seis meses pero nada es imposible, todavía quedan 16 fechas y todo se puede, si vamos todos para adelante y estamos convencidos con lo que quiere el técnico y cada uno de nosotros se puede lograr”.

Díaz vendría a ser la segunda incorporación de Atlético si se tiene en cuenta el arribo de Manuel Bustos, a quien le comunicaron en su llegada que iba a formar parte del plantel de primera, pero el posible retorno del uruguayo Romero, quien se recupera de la lesión, abre la posibilidad de su retorno y de esta forma Kevin Itabel, que se sumó en diciembre último para reemplazar a Emiliano, pasará automáticamente a contar como incorporación. De suceder esto, Bustos podría bajar al plantel liguista ya que no tiene edad de Inferiores de AFA.